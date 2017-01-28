Galatasaray Akhisar'a attÄ±ÄŸÄ± 6 golle baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± taÃ§landÄ±rdÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 19. haftasÄ±nda Akhisar Belediyespor'u sahasÄ±nda konuk eden Galatasaray, attÄ±ÄŸÄ± 6 golle KarabÃ¼k'Ã¼n acÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ä±karttÄ±.
TT Arena'da oynanan mücadeleyi sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 6-0 kazanarak ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndaki iddiasÄ±nÄ± sürdürdü. Geçen haftaki Karabük yenilgisinin ardÄ±ndan SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar ÅŸampiyonluk yolunda büyük yara almÄ±ÅŸtÄ±. Galatasaray'Ä±n gollerini Semih, Bruma (2), Yasin, Selçuk ve Sinan kaydetti. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar yarÄ±m düzine gol attÄ±ÄŸÄ± maç sonrasÄ±nda 39 puana yükselerek haftayÄ± 3. sÄ±rada tamamladÄ±. Manisa temsilcisi ise 21 puanla 13. sÄ±rada kaldÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar gelecek hafta sahasÄ±nda Kayserispor'u konuk edecek. Akhisar Belediyespor ise Çaykur Rizespor deplasmanÄ±na çÄ±kacak.