Trabzonspor yeni evinde rakibine fark attÄ±

Trabzonspor yeni evi Medical Park Arena'da Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk mÃ¼cadelede rakibi Gaziantepspor'u 4-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Medical Park Arena'da çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ilk mücadelede Gaziantepspor'u 4-0 maÄŸlup etti.

Ä°lk kez 3 maç üst üste galip geldi

Trabzonspor, Gaziantepspor'u yenerek bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste kazandÄ±.Ligin 17. haftasÄ±nda deplasmanda Bursaspor'u 2-1, 18. haftada da KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 1-0 maÄŸlup eden bordo-mavililer, Gaziantepspor karÅŸÄ±sÄ±nda da galip gelerek bu sezon ilki gerçekleÅŸtirdi.

Ä°lk gol Castillo'dan

Trabzonspor'un Medical Park Arena'da oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maçta ilk golü atan isim KolombiyalÄ± futbolcu Fabian Castillo oldu.MaçÄ±n 15. dakikasÄ±nda aynÄ± zamanda bordo-mavili formayla ilk golünü atan Castillo, karÅŸÄ±laÅŸmada iki gol kaydetti.Medical Park Arena'da ilk gol pasÄ±nÄ± ise Hüseyin Avni Aker StadÄ±'nda oynan son maçtaki tek golü kaydeden N'Doye verdi.

TaraftarÄ±n ilgisi büyük oldu

Trabzonspor'un yeni stadÄ±ndaki ilk karÅŸÄ±laÅŸmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.24 bin seyirci kapasiteli Hüseyin Avni Aker StadÄ±'nda bu sezon arkasÄ±nda büyük taraftar desteÄŸi bulamayan bordo-mavililerin, yeni stadÄ±ndaki ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda seyirci sayÄ±sÄ± 22 bin 645 olarak açÄ±klandÄ±.