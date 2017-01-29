Ana Sayfa | SPOR 29/01/2017 18:56

Demba Ba BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in Ä°stanbul'da

demba ba

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminin prensipte anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Demba Ba, takÄ±mla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmak Ã¼zere Ä°stanbul'a geldi

Shanghai Shenhua’da oynayan ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan 7 aydÄ±r sahalardan uzak kalan siyah beyazlÄ± ekibin eski futbolcusu  Demba Ba, BeÅŸiktaÅŸ için saÄŸlÄ±k kontrolünden geçmek üzere Ä°stanbul’a geldi.

Daha önce siyah-beyazlÄ± yöneticilerle görüÅŸen ve prensipte anlaÅŸan Demba Ba, yarÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolünden geçecek.

Daha sonra Vodafone Arena’da BeÅŸiktaÅŸ – Konyaspor maçÄ±nÄ± izlemesi beklenen Demba Ba, ardÄ±ndan tedavisi için tekrar Amerika BirleÅŸik Devletleri’ne dönecek.Senagalli oyuncu, resmi sözleÅŸmeyi imzalamasÄ± durumunda BeÅŸiktaÅŸ’tan para almayacak.

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