FenerbahÃ§e'ye Kayserispor deplasmanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸok

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 19.haftasÄ±nda FenerbahÃ§e rakibi Kayserispor'a 4-1'lik skorla maÄŸlup oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçÄ±nÄ±n özeti:

90+4' GOL... Kayserispor 4-1 Fenerbahçe (Güray Vural)

88' GOL... Kayserispor 3-1 Fenerbahçe (Welliton)

78' Golden sonra Fenerbahçe beraberlik baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±. Kanatlardan etklili geliyor.

70' GOL... Kayserispor 2-1 Fenerbahçe (Güray Vural)

69' Ä°ki takÄ±m da bu dakikalarda orta sahada kÄ±yasÄ±ya mücadele veriyor. Fenerbahçe savunma arkasÄ±na adam kaçÄ±rarak gol peÅŸinde.

58' Mücadelde tempo oldukça yüksek. Fenerbahçe ortadan Alper, anattan Lens'le etkili geliyor. Kayserispor ise kontra arÄ±yor.

50' Ä°kinci yarÄ±nÄ±n ilk bölümünde Fenerbahçe oyunu rakip saha yÄ±ktÄ±.

46' Mücadelede ikinci yarÄ± baÅŸladÄ±.

Ä°lk yarÄ± sonucu: Kayserispor 1-1 Fenerbahçe

41' GOL... Kayserispor 1-1 Fenerbahçe (Mehmet Topal)

Kayserisporlu futbolcular kendi aralarÄ±nda pas yaparken Salih araya girdi ve top ceza sahasÄ±ndaki Mehmet Topal'Ä±n önünde kaldÄ±. Mehmet düzgün bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gönderdi.

33' GOL... Kayserispor 1-0 Fenerbahçe (Umut Bulut)

GeliÅŸen Kayserispor ataÄŸÄ±nda Deniz'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan vuruÅŸunu Volkan güçlükle çÄ±kardÄ±. SonrasÄ±nda topu takip eden Umut topu aÄŸlara gönderdi.

25' Fenerbahçe hÄ±zlÄ± çÄ±ktÄ±. SaÄŸ kanattan Lens dripling halinde topu rakip sahaya taÅŸÄ±dÄ±. Ä°çeriye yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Fernanadao vurdu, kaleci son anda topu çÄ±kardÄ±.

18' Mücadelde tempo yükseldi. Kayserispor bu dakikalarda kanatlardan etkili geliyor.

12' Kayserispor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf. Fenerbahçe ise hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde topu Lens'le buluÅŸturup pozisyon bulmak istiyor.

5' Ä°ki takÄ±m da ilk dakikalarda orta alanda pas yaparak göbekten hücum yapmak istiyor.

1' Mücadelde ilk düdük çaldÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasÄ±nda Kayserispor ile Fenerbahçe karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.

GeçtiÄŸimiz hafta KadÄ±köy'de namaÄŸlup BaÅŸakÅŸehir'i yenerek moral bulan Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda maÄŸlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

1' Mücadelde ilk düdük çaldÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasÄ±nda Kayserispor ile Fenerbahçe karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.

GeçtiÄŸimiz hafta KadÄ±köy'de namaÄŸlup BaÅŸakÅŸehir'i yenerek moral bulan Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda maÄŸlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.