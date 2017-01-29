FenerbahÃ§e'ye Kayserispor deplasmanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸok

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 19.haftasÄ±nda FenerbahÃ§e rakibi Kayserispor'a 4-1'lik skorla maÄŸlup oldu
Kayserispor-Fenerbahçe maçÄ±nÄ±n özeti:
90+4' GOL... Kayserispor 4-1 Fenerbahçe (Güray Vural)
88' GOL... Kayserispor 3-1 Fenerbahçe (Welliton)
78' Golden sonra Fenerbahçe beraberlik baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±. Kanatlardan etklili geliyor.
70' GOL... Kayserispor 2-1 Fenerbahçe (Güray Vural)
69' Ä°ki takÄ±m da bu dakikalarda orta sahada kÄ±yasÄ±ya mücadele veriyor. Fenerbahçe savunma arkasÄ±na adam kaçÄ±rarak gol peÅŸinde.
58' Mücadelde tempo oldukça yüksek. Fenerbahçe ortadan Alper, anattan Lens'le etkili geliyor. Kayserispor ise kontra arÄ±yor.
50' Ä°kinci yarÄ±nÄ±n ilk bölümünde Fenerbahçe oyunu rakip saha yÄ±ktÄ±.
46' Mücadelede ikinci yarÄ± baÅŸladÄ±.
Ä°lk yarÄ± sonucu: Kayserispor 1-1 Fenerbahçe
41' GOL... Kayserispor 1-1 Fenerbahçe (Mehmet Topal)
Kayserisporlu futbolcular kendi aralarÄ±nda pas yaparken Salih araya girdi ve top ceza sahasÄ±ndaki Mehmet Topal'Ä±n önünde kaldÄ±. Mehmet düzgün bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gönderdi.
33' GOL... Kayserispor 1-0 Fenerbahçe (Umut Bulut)
GeliÅŸen Kayserispor ataÄŸÄ±nda Deniz'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan vuruÅŸunu Volkan güçlükle çÄ±kardÄ±. SonrasÄ±nda topu takip eden Umut topu aÄŸlara gönderdi.
25' Fenerbahçe hÄ±zlÄ± çÄ±ktÄ±. SaÄŸ kanattan Lens dripling halinde topu rakip sahaya taÅŸÄ±dÄ±. Ä°çeriye yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Fernanadao vurdu, kaleci son anda topu çÄ±kardÄ±.
18' Mücadelde tempo yükseldi. Kayserispor bu dakikalarda kanatlardan etkili geliyor.
12' Kayserispor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf. Fenerbahçe ise hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde topu Lens'le buluÅŸturup pozisyon bulmak istiyor.
5' Ä°ki takÄ±m da ilk dakikalarda orta alanda pas yaparak göbekten hücum yapmak istiyor.
1' Mücadelde ilk düdük çaldÄ±.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasÄ±nda Kayserispor ile Fenerbahçe karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.
GeçtiÄŸimiz hafta KadÄ±köy'de namaÄŸlup BaÅŸakÅŸehir'i yenerek moral bulan Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda maÄŸlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
1' Mücadelde ilk düdük çaldÄ±.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasÄ±nda Kayserispor ile Fenerbahçe karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.
GeçtiÄŸimiz hafta KadÄ±köy'de namaÄŸlup BaÅŸakÅŸehir'i yenerek moral bulan Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda maÄŸlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.