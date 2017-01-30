Mehmet Ekici'nin hangi takÄ±ma gideceÄŸi belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor, FenerbahÃ§e arasÄ±nda transfer krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± isim Mehmet Ekici'nin geleceÄŸi hakkÄ±nda karar verildi

Sezon sonunda sözleÅŸmesi bitecek olan Ekici’den kar etmek isteyen Bordo-Mavililer, BeÅŸiktaÅŸ ile el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p bu transfer karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Olcay Åžahan’Ä±n bonservisini 200 bin Euro gibi düÅŸük bir rakama aldÄ±.

SözleÅŸmeye de “Ara transferde BeÅŸiktaÅŸ’tan baÅŸka takÄ±ma giderse tazminat ödenir” maddesi koyuldu. Ancak Siyah-BeyazlÄ± takÄ±mda oynamayÄ± kabul etmeyen Mehmet Ekici, Fenerbahçe’de forma giymekte Ä±srar edince iÅŸ çÄ±kmaza girdi. SarÄ±-Lacivertliler, futbolcu için teklifini sunsa da tazminat nedeniyle bir sonuç alÄ±namadÄ±.

Gelinen son noktada Fenerbahçe’yi istemesi nedeniyle kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Mehmet Ekici’nin geri adÄ±m atmamasÄ± nedeniyle BeÅŸiktaÅŸlÄ± yetkililer karar deÄŸiÅŸtirdi. Kendilerini istemeyen Ekici’den vazgeçtiÄŸi öÄŸrenilen Siyah-BeyazlÄ±lar’Ä±n bu defteri kapattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Ancak BeÅŸiktaÅŸ yönetimi, 31 Ocak’a kadar süren opsiyon hakkÄ±ndan vazgeçmeyecek, bu nedenle de Ekici gelecek sezon Fenerbahçe’ye gidecek

Kaynak: Habertürk