Ali Åžen'den sarÄ± lacivertli futbolculara flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n eski BaÅŸkanÄ± Ali Åžen, Kayserispor'a 4-1'lik skorla maÄŸlup olan sarÄ± lacivertli futbolculara Ã¶nemli bir Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

Eski Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Ali Åžen, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasÄ±nda deplasmanda Kayserispor'a 4-1 yenilen Fenerbahçeli futbolculara yeniden ayaÄŸa kalkmalarÄ± için çaÄŸrÄ±da bulundu.

Ali Åžen, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto Süper Lig'de ise Bursaspor'u yenerek, seri yakalamasÄ± gerektiÄŸini aktardÄ±.

SarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n kötü baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sezonda toparlanarak, çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Åžen, "Futbolculara 'AyaÄŸa kalkÄ±n.' diyorum. AynÄ± baÅŸkan, aynÄ± yönetim, aynÄ± kadro, aynÄ± teknik direktör, Manchester United ve Feyenoord'u yendi. Büyük seri yakaladÄ±, aÅŸaÄŸÄ±dan yukarÄ± geldi. Fenerbahçe'nin büyüklüÄŸü oydu. Fenerbahçe formasÄ±nÄ± giymenin ne demek olduÄŸunu bilen, tecrübeli futbolcular var. BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yenip tur atlasÄ±nlar, Bursaspor'u yenip, lige tekrar baÅŸlasÄ±nlar, ayaÄŸa kalksÄ±nlar ve büyük bir seri yakalayarak, mutlu sona mutlaka ulaÅŸsÄ±nlar." diye konuÅŸtu.

SarÄ±-lacivertli kulübün eski baÅŸkanÄ±, Fenerbahçe'nin transfer olmadan da ayaÄŸa kalkabileceÄŸini belirterek, "Bu kadro, takviyeye gerek kalmadan bile bunu yapabilir. BaÅŸkanÄ±n, yönetim kurulunun, teknik kadronun, futbolcularÄ±n ve tüm Fenerbahçelilerin, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmesi gereken bir dönemdeyiz. Bu temin edilirse Fenerbahçe tekrar layÄ±k olduÄŸu yere gelecektir. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n pek çok baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± biliyoruz. Åžaha kalkmalarÄ±nÄ±, tüm Fenerbahçeliler olarak bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.