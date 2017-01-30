Ana Sayfa | SPOR 30/01/2017 13:12

FenerbahÃ§e BeÅŸiktaÅŸ derbisinin tarihi ve saati deÄŸiÅŸti


TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ±n programÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'na gÃ¶re, BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e derbisi 5 Åžubat'a Ã§ekildi. Saat 20.30'da oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, Vodafone Arena'da yapÄ±lacak.

TFF, Türkiye KupasÄ± son 16 turu programÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Buna göre; BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe arasÄ±ndaki derbi 5 Åžubat Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Ziraat Türkiye KupasÄ± son 16 turunda yapÄ±lacak maçlarÄ±n programÄ± belli oldu. Son 16 turunun önemli eÅŸleÅŸmelerinden Medipol BaÅŸakÅŸehir-Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 4 Åžubat Cumartesi günü saat 20.30'da, BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe maçÄ± 5 Åžubat Pazar günü aynÄ± saatte oynanacak.

MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 4-5 Åžubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

4 Åžubat Cumartesi:

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye)

16.15 GençlerbirliÄŸi-Kayserispor (Ankara 19 MayÄ±s)

18.30 ÅžanlÄ±urfaspor-Çaykur Rizespor (ÅžanlÄ±urfa GAP Arena)

20.30 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Galatasaray (Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)

5 Åžubat Pazar:

12.30 Akhisar Belediyespor-GümüÅŸhanespor (Manisa 19 MayÄ±s)

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya BüyükÅŸehir Belediye)

16.15 KasÄ±mpaÅŸa-OsmanlÄ±spor (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)

20.30 BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe (Vodafone Arena)

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