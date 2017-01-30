SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§en Demba Ba BeÅŸiktaÅŸ'ta oynayacak mÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski futbolcusu Demba ba, 6 aylÄ±ÄŸÄ±na takÄ±ma geri dÃ¶nÃ¼yor.

Tüm tetkikleri yapÄ±lan Senegalli golcünün herhangi bir saÄŸlÄ±k probleminin olmadÄ±ÄŸÄ± ve transferin gün içinde tamamlanarak KAP'a resmi bildirim yapÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Çin takÄ±mÄ± Shanghai Shenhua'nÄ±n futbolcusu olan ve geçen sezon ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için tedavi süreci devam eden Demba Ba 1.5 yÄ±l aradan sonra Siyah BeyazlÄ± kulübe geri dönmüÅŸ olacak. Demba Ba'nÄ±n yarÄ±n Vodafone Arena'da yapÄ±lacak yeni transferlerin imza törenine de katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.