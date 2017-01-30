Ahmet Ã‡akar'dan Volkan Demirel hakkÄ±nda ÅŸok itiraf

Futbol yorumcusu Ahmet Ã‡akar Volkan Demir hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, "Volkan Demirel beni 10 ay Ã¶nce aradÄ±, 'Abi eÅŸim dostum ayÄ± lafÄ±ndan Ã§ok rahatsÄ±z oluyor, bana "ayÄ±" deme dedi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Beyaz TV'de yayÄ±nlanan Beyaz Futbol programÄ±nda Ahmet Çakar ÅŸok bir itirafta bulundu. Yorumcu Ahmet Çakar, Volkan Demirel'in kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine ayÄ± denmemesini rica ettiÄŸini itiraf etti.Çakar, Volkan'Ä±n Galatasaray maçÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± tezahüratlara atÄ±fta bulunarak olayÄ± anlattÄ±. Ä°ÅŸte Çakar'Ä±n o sözleri: Volkan Demirel beni 10 ay önce aradÄ±, 'Abi senden bir istirhamÄ±m olacak, bana ayÄ± deme. Benim için problem deÄŸil ama eÅŸim, dostum bu laftan çok rahatsÄ±z oluyor.' dedi. Volkan Demirel'in bu ricasÄ±nÄ± emir telakki ettim ve kabul ettim. Tamam artÄ±k ayÄ±yla ilgili belgesel ve buna benzer ÅŸeylerle ilgili yorum, açÄ±klama vb. yapmayacaÄŸÄ±m dedim. Ta ki perÅŸembe gecesine kadar bu sözümü tuttum. Abi bana ayÄ± deme diyen Volkan, 20-25 milyonluk Galatasaray camiasÄ±na, içinde 'koymak' geçen o tezahüratÄ± dakikalarca yapmÄ±ÅŸtÄ±r."