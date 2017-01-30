ErgÃ¼n Penbe yÃ¶netimi geldi takÄ±m ilk kez maÃ§ kazandÄ±

Ä°negÃ¶lspor'un baÅŸÄ±na geÃ§en ErgÃ¼n Pembe ile takÄ±m aylar sonra 3 puan sevinci yaÅŸadÄ±.

Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup'ta ikinci devrenin üçüncü randevusunda Ä°stanbul temsilcisi Tuzlaspor'u sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayan Ä°negölspor, yeni teknik patronu Ergün Penbe yönetimindeki ilk maçÄ±nda 3 puan sevinci yaÅŸadÄ±. Aylar sonra sahadan galibiyetle ayrÄ±lmanÄ±n sevincini yaÅŸayan bordo-beyazlÄ±larda maçÄ±n deÄŸerlendirmesini yapan Teknik Direktör Ergün Penbe, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"BU HEYECANI YAÅžAMAYI ÖZLEMÄ°ÅžÄ°M"

"Uzun yÄ±llardÄ±r futboldan uzak kalmÄ±ÅŸtÄ±m. Bu heyecanÄ± yaÅŸamayÄ± özlemiÅŸim. Biz sadece oyuncularÄ±mÄ±za taktik verdik, geri kalan onlarÄ±ndÄ±. Bugün çok iyi uyguladÄ±lar ve mücadele ettiler. Söylediklerimizi harfiyen yerine getirdiler. EmeÄŸi geçen herkese teÅŸekkür ediyorum. Çok iyi mücadele örneÄŸi vardÄ±. Saha ve çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±mÄ±z biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±ydÄ± ama ona raÄŸmen 3 puanÄ± almayÄ± baÅŸardÄ±k. Daha farklÄ± da olabilirdi. Ä°kinci yarÄ± biraz daha akÄ±llÄ± olabilseydik daha farklÄ± olurdu. Önemli olan 3 puan almaktÄ±. 6 puanlÄ±k bir maç olduÄŸunu söylemiÅŸtik. ArtÄ±k önümüzde Ankaragücü maçÄ± var. Bu hafta iyi çalÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Sakat ve cezalÄ± oyuncularÄ±mÄ±z var. Ä°yi çalÄ±ÅŸarak Ankaragücü deplasmanÄ±ndan puan yada puanlarla dönmek istiyoruz. Biz önümüzdeki 3 maç için 7 ya da 9 puan hedefi koyduk. Ä°lk maçÄ± atlattÄ±k, önümüzde 2 maçÄ±mÄ±z kaldÄ±"

"TAKIMIN KURGUSUNU BOZMA GÄ°BÄ° BÄ°R DÜÅžÜNCEM YOK"

Transfer isteyip istemediÄŸi sorusuna da Penbe, "GeldiÄŸimde oyuncularÄ±ma bu iÅŸten para kazandÄ±klarÄ±nÄ± ve iyi takÄ±m olduklarÄ±nÄ± söyledim. 'Transfere vereceÄŸimiz parayÄ± sizlere verelim, beni mahcup etmeyin, transfer yapmaya mecbur etmeyin' dedim. SaÄŸ olsunlar bugün ellerinden geleni yaptÄ±lar. Eksiklerimiz var, olacaktÄ±r da. Åžu anda transfer görüÅŸmemiz yok ama olursa ileriye dönük olacaktÄ±r. Bir buçuk yÄ±llÄ±k anlaÅŸmam var. Yönetimle anlaÅŸÄ±rsak önümüzdeki yÄ±l için transfer yapmayÄ± düÅŸünüyoruz. Åžu anda takÄ±mÄ±n kurgusunu bozma gibi bir düÅŸüncem yok" cevabÄ±nÄ± verdi.