BeÅŸiktaÅŸ'tan flaÅŸ Demba Ba hamlesi

BeÅŸiktaÅŸ, Demba Ba transferiyle ilgili Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Siyah beyazlÄ± yönetim eski futbolcusu Demba Ba'nÄ±n kiralanmasÄ± konusunda kendisi ve kulübüyle görüÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen açÄ±kladÄ±.
BeÅŸiktaÅŸ Futbol YatÄ±rÄ±mlarÄ± Sanayi ve Ticaret A.Åž.'den Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:
"Demba Ba'nÄ±n geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüÅŸmelere baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r."
Demba Ba'nÄ±n yarÄ±n Vodafone Arena'da yapÄ±lacak yeni transfrelerin imza törenine de katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.