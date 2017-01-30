Ana Sayfa | SPOR 30/01/2017 20:14

BeÅŸiktaÅŸ'tan flaÅŸ Demba Ba hamlesi

Demba Ba

BeÅŸiktaÅŸ, Demba Ba transferiyle ilgili Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Siyah beyazlÄ± yönetim eski futbolcusu Demba Ba'nÄ±n kiralanmasÄ± konusunda kendisi ve kulübüyle görüÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen açÄ±kladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Futbol YatÄ±rÄ±mlarÄ± Sanayi ve Ticaret A.Åž.'den Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

"Demba Ba'nÄ±n geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüÅŸmelere baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r."

Demba Ba'nÄ±n yarÄ±n Vodafone Arena'da yapÄ±lacak yeni transfrelerin imza törenine de katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

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