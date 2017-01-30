BeÅŸiktaÅŸ'tan flaÅŸ Demba Ba hamlesi

BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e'den gelen teklif Ã¼zerine kararsÄ±z kalan ve bunun Ã¼zerine Trabzonspor'da bu sezon oynamaya karar veren Mehmet Ekici, gelecek sezon FenerbahÃ§e'ye gidecek.