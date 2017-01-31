Medipol BaÅŸakÅŸehir transferin son gÃ¼nÃ¼nde bombayÄ± patlattÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Emmanuel Adebayor ile anlaÅŸtÄ±.

Spor Toto Süper Lig takÄ±mlarÄ±ndan Medipol BaÅŸakÅŸehir, Togolu forvet Emmanuel Adebayor ile el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Premier Lig'de Arsenal, Manchester City ve Tottenham formalarÄ±nÄ± giyen Adebayor, son olarak geçen sezon Crystal Palace'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ± için mücadele ediyordu.

4. TRANSFER OLDU

NTV Spor'un haberine göre; bonservisi elinde olan 32 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, bu sezon herhangi bir takÄ±mÄ±n formasÄ±nÄ± giymedi. Ligin ilk yarÄ±sÄ±nÄ± namaÄŸlup lider kapatan Medipol BaÅŸakÅŸehir, daha önce Ä°rfan Can Kahveci, Caiçara ve Egemen Korkmaz'Ä± kadrosuna katmÄ±ÅŸtÄ±.