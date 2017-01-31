Mehmet Ekici Arap saÃ§Ä±na dÃ¶nen transferiyle ilgili son durumu aÃ§Ä±kladÄ±

FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n transfer teklifi yolladÄ±ÄŸÄ± Trabzonsporlu oyuncu Mehmet Ekici, kararÄ±nÄ± FenerbahÃ§e'den yana kullanarak, anlaÅŸma imzaladÄ±.

Vatan'Ä±n haberine göre; kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan oyuncu, bordo-mavililerin baÅŸkanÄ± Muharrem Usta ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede "BaÅŸkanÄ±m haberiniz olsun ben sezon sonu için F.Bahçe ile sözleÅŸme yaptÄ±m. Gelecek yÄ±ldan itibaren sarÄ±-lacivertli formayÄ± giyeceÄŸim" ifadelerini kullandÄ±.Usta "HayÄ±rlÄ± olsun" demekle yetinirken, kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar affetmeyi düÅŸünmüyor.