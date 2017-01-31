Ana Sayfa | SPOR 31/01/2017 10:30

Mehmet Ekici Arap saÃ§Ä±na dÃ¶nen transferiyle ilgili son durumu aÃ§Ä±kladÄ±


FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n transfer teklifi yolladÄ±ÄŸÄ± Trabzonsporlu oyuncu Mehmet Ekici, kararÄ±nÄ± FenerbahÃ§e'den yana kullanarak, anlaÅŸma imzaladÄ±.

Vatan'Ä±n haberine göre; kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan oyuncu, bordo-mavililerin baÅŸkanÄ± Muharrem Usta ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede "BaÅŸkanÄ±m haberiniz olsun ben sezon sonu için F.Bahçe ile sözleÅŸme yaptÄ±m. Gelecek yÄ±ldan itibaren sarÄ±-lacivertli formayÄ± giyeceÄŸim" ifadelerini kullandÄ±.Usta "HayÄ±rlÄ± olsun" demekle yetinirken, kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar affetmeyi düÅŸünmüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


FenerbahÃ§eli oyuncu Lens takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi

Kayserispor maÃ§Ä±nda 4-1'li maÄŸlubiyetten sonra FenerbahÃ§eli oyuncu Lens'in siniri soyunma odasÄ±nda da sÃ¼rÃ¼nce, takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na "Her ÅŸeyi ben mi yapacaÄŸÄ±m?" diye baÄŸÄ±rdÄ±.


Medipol BaÅŸakÅŸehir transferin son gÃ¼nÃ¼nde bombayÄ± patlattÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Emmanuel Adebayor ile anlaÅŸtÄ±.


Cenk Tosun kariyer rekorunu kÄ±rdÄ±

Atiker Konyaspor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda hat-trick yapan Cenk Tosun futbol hayatÄ±nda rekora imza attÄ±.