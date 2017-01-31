Ana Sayfa | SPOR 31/01/2017 10:49

FenerbahÃ§eli oyuncu Lens takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi


Kayserispor maÃ§Ä±nda 4-1'li maÄŸlubiyetten sonra FenerbahÃ§eli oyuncu Lens'in siniri soyunma odasÄ±nda da sÃ¼rÃ¼nce, takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na "Her ÅŸeyi ben mi yapacaÄŸÄ±m?" diye baÄŸÄ±rdÄ±.

Fenerbahçe'nin 4-1'lik Kayserispor hezimeti sinirleri alt üst etti. HollandalÄ± oyuncu Lens, 90 dakikanÄ±n sonunda soyunma odasÄ±nda isyanÄ±nÄ± sürdürdü. Lens, "Bana adÄ±m attÄ±rmadÄ±lar. Sürekli 2-3 oyuncu beni marke etti. Destek alamadÄ±m. Buna raÄŸmen her topu bana gönderdiniz. Pas almak için de bana yaklaÅŸmadÄ±nÄ±z. Her ÅŸey ben mi yapacaÄŸÄ±m! Daha hareketli olmalÄ±ydÄ±k" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.Lens'in bu konuÅŸmayÄ± ortaya yaptÄ±ÄŸÄ±, hiçbir takÄ±m arkadaÅŸÄ±yla doÄŸrudan diyalog kurmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

"LENS'Ä° DURDURMAK YETTÄ°"

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen YalçÄ±n da maçtan sonraki açÄ±klamasÄ±nda oyun planlarÄ±nÄ± Lens'i durdurmak üzerine kurduklarÄ±nÄ± söyleyip, "Fenerbahçe'yi ileri taÅŸÄ±yan tek oyuncu Lens. Ona önlem alÄ±nca Fenerbahçe hücumda etkisiz kaldÄ±" demiÅŸti.

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