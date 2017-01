Fatih AltaylÄ±'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Dick Advocaat'Ä±n yatacak yeri yok

Fatih Kuşçu'nun programında konuşan Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetimini eleştirerek, Dick Advocaat'ın sağlığı hakkında uyarıda bulundu.

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu:"Dick Advocaat'ın da Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturan zat-ı muhteremin de yatacak yeri yok. Biz seninle program yapıyoruz acayip reyting alıyor. Her gün sıralamada bir şey çıkıyoruz. Benim adım Fatih Altaylı ben süper program yaparım, karşımdaki Fatih'le de iyi anlaşırım diyorum. Reytingler düşüyor. Sonra diyorum ki "Öyle bir hıyarla program yapıyoruz ki olmuyor" desem ve bunu her hafta desem sen programda rahat olabilir misin? Soru sorarken elin ayağın titremez mi? Tam tersini sen desen anlarım. Ama ekranda söylersen, 'susayım' derim. Fenerbahçe'de durum bu. Her hafta çıkıp oyunculardan bir şey olmaz diyorlar, futbolcu ne yapsın abi? Fenerbahçe'nin oyun planı yok. Fenerbahçe savunma futbolu oynayacak bir takım genetik olarak değil. Bu kulüp 1907'de kurulduğundan bu yana savunma oynayarak başarılı olduğu dönem belki enderdir. Diğer takımların düşüşündendir. Sonuçta 100 gol barajını aşan kaç takım var 1. Fenerbahçe'nin efsane bekini hatırlıyor musun sen? Fenerbahçe'nin bütün efsaneler hücum oyuncuları. Sen bu Fenerbahçe'ye savunma yapacağım, arada bir tane atarım diyorsun. Böyle bir Fenerbahçe yok. Bütün oyun planı kafayı kaldıran Lens'i arıyor.""Sergen'e methiyeler düzülüyor. Sergen'in fazla bir şey yapmasına gerek yok ki. Lens'in başına 1 artı buçuk adam dikmiş. Lens bitince Fenerbahçe de bitmiş. İş Mehmet Topal'a kalırsa Fenerbahçe kör topal gider. Ortada şahsiyetsiz bir oyun.""Sanki Dick Advocaat sportif direktör de yardımcıları teknik direktörmüş gibi hava oluyor. Sayın Dick Advocaat ile uzun süreli düşünüyorlarsa bir doktora götürsünler. Yüzdeki fizyonomi normal durmuyor. Bir takım sağlık sorunları varmış gibi duruyor."