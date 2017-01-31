Fatih AltaylÄ±'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Dick Advocaat'Ä±n yatacak yeri yok

Fatih KuÅŸÃ§u'nun programÄ±nda konuÅŸan Fatih AltaylÄ±, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve FenerbahÃ§e yÃ¶netimini eleÅŸtirerek, Dick Advocaat'Ä±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda uyarÄ±da bulundu.

Bloomberg HT'de Fatih KuÅŸçu'nun sunumuyla yayÄ±nlanan "Spor Saati" programÄ±nÄ±n yorumcusu Fatih AltaylÄ±, gündeme dair çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalarda bulundu:"Dick Advocaat'Ä±n da Fenerbahçe baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunda oturan zat-Ä± muhteremin de yatacak yeri yok. Biz seninle program yapÄ±yoruz acayip reyting alÄ±yor. Her gün sÄ±ralamada bir ÅŸey çÄ±kÄ±yoruz. Benim adÄ±m Fatih AltaylÄ± ben süper program yaparÄ±m, karÅŸÄ±mdaki Fatih'le de iyi anlaÅŸÄ±rÄ±m diyorum. Reytingler düÅŸüyor. Sonra diyorum ki "Öyle bir hÄ±yarla program yapÄ±yoruz ki olmuyor" desem ve bunu her hafta desem sen programda rahat olabilir misin? Soru sorarken elin ayaÄŸÄ±n titremez mi? Tam tersini sen desen anlarÄ±m. Ama ekranda söylersen, 'susayÄ±m' derim. Fenerbahçe'de durum bu. Her hafta çÄ±kÄ±p oyunculardan bir ÅŸey olmaz diyorlar, futbolcu ne yapsÄ±n abi? Fenerbahçe'nin oyun planÄ± yok. Fenerbahçe savunma futbolu oynayacak bir takÄ±m genetik olarak deÄŸil. Bu kulüp 1907'de kurulduÄŸundan bu yana savunma oynayarak baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸu dönem belki enderdir. DiÄŸer takÄ±mlarÄ±n düÅŸüÅŸündendir. Sonuçta 100 gol barajÄ±nÄ± aÅŸan kaç takÄ±m var 1. Fenerbahçe'nin efsane bekini hatÄ±rlÄ±yor musun sen? Fenerbahçe'nin bütün efsaneler hücum oyuncularÄ±. Sen bu Fenerbahçe'ye savunma yapacaÄŸÄ±m, arada bir tane atarÄ±m diyorsun. Böyle bir Fenerbahçe yok. Bütün oyun planÄ± kafayÄ± kaldÄ±ran Lens'i arÄ±yor.""Sergen'e methiyeler düzülüyor. Sergen'in fazla bir ÅŸey yapmasÄ±na gerek yok ki. Lens'in baÅŸÄ±na 1 artÄ± buçuk adam dikmiÅŸ. Lens bitince Fenerbahçe de bitmiÅŸ. Ä°ÅŸ Mehmet Topal'a kalÄ±rsa Fenerbahçe kör topal gider. Ortada ÅŸahsiyetsiz bir oyun.""Sanki Dick Advocaat sportif direktör de yardÄ±mcÄ±larÄ± teknik direktörmüÅŸ gibi hava oluyor. SayÄ±n Dick Advocaat ile uzun süreli düÅŸünüyorlarsa bir doktora götürsünler. Yüzdeki fizyonomi normal durmuyor. Bir takÄ±m saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± varmÄ±ÅŸ gibi duruyor."