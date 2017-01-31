FenerbahÃ§e'nin yÄ±ldÄ±z file bekÃ§isi Volkan Demirel takÄ±mdan ayrÄ±lÄ±yor mu

FenerbahÃ§eli oyuncu Volkan Demirel'in kaleyi KolombiyalÄ± David Ospina'ya bÄ±rakacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi kapanÄ±yor. Yerine Arsenal'in kalecisi David Ospina'nÄ±n ismi geçiyor. Sezon sonu sözleÅŸmesi biten Volkan Demirel'in kaleyi devretmesi bekleniyor. Tecrübeli kalecinin yerine 1 numaralÄ± aday Arsenal'in KolombiyalÄ± file bekçisi David Ospina.

4 FARKLI GOL YEDÄ°

Volkan Demirel, Kayserispor maçÄ±nda 4 farklÄ± ÅŸekilde gol yemeyi baÅŸardÄ±:

1-Ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutu sektirdi, topu rakibin önüne tokatladÄ±.

2-Bacak arasÄ±ndan gol yedi.

3-Ceza sahasÄ± içinde hakim olamasa da fazla hatasÄ± yoktu.

4-Orta sahadan gol yedi.

Bu tablo karÅŸÄ±sÄ±nda ya Volkan'Ä±n sözleÅŸmesi uzatÄ±lmayacak ya da takÄ±mda yedek kalacak. Arsenal'de Petr Cech'in yedeÄŸi olan Ospina, geçen yaz da Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmiÅŸti.