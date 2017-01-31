PFDK'dan sarÄ± lacivertli ekibe ikinci ÅŸok

FenerbahÃ§e'ye Amed Sportif Faaliyetler ile yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadele nedeniyle PFDK tarafÄ±ndan ceza kesildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye kupa maçÄ±nda taraftarlarÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 130 bin TL para cezasÄ± verdi.PFDK, Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmalara iliÅŸkin kararlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Amed Sportif Faaliyetler ile KadÄ±köy'de karÅŸÄ±laÅŸan Fenerbahçe'ye 130 bin TL para cezasÄ± verildi. TFF'nin internet sitesinden açÄ±klanan PFDK kararlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

"Fenerbahçe'nin, 25.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye KupasÄ± müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takÄ±mÄ±n mensuplarÄ±nÄ± veya taraftarlarÄ±nÄ± suç failleri veya suç örgütleriyle özdeÅŸleÅŸtirecek ÅŸekilde toplu olarak yapÄ±lmasÄ± nedeniyle FDT'nin 53/8. Maddesi uyarÄ±nca 130 bin TL para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir."