BeÅŸiktaÅŸ yeni futbolcularÄ± iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenledi

BeÅŸiktaÅŸ, ara dÃ¶nemde renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± futbolcular iÃ§in imza tÃ¶reni dÃ¼zenledi

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü, ara transfer döneminde kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± futbolcular için toplu imza töreni düzenledi.Vodafone Arena'da düzenlenen imza törenine kulüp baÅŸkanÄ± Fikret Orman ile siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n yeni transferleri Demba Ba, Ryan Babel, Ersan Adem Gülüm ve Matej Mitrovic katÄ±ldÄ±.

Siyah-beyazlÄ± kulübün baÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n yeni transferlerle ilgili düÅŸüncelerini aktardÄ±ÄŸÄ± törende konuÅŸan Ersan Adem Gülüm, BeÅŸiktaÅŸ'a döndüÄŸü için çok mutlu olduÄŸunu dile getirerek, "Herkes BeÅŸiktaÅŸ'Ä± ne kadar sevdiÄŸimi biliyor. Ä°nÅŸallah baÅŸarÄ±yla yolumuza devam ederiz." dedi.

Demba Ba: Eskisinden de saÄŸlam ÅŸekilde geri döneceÄŸim

"BeÅŸiktaÅŸ'ta harika zamanlar geçirdim. Ä°nÅŸallah bu kez bir öncekinden daha büyük baÅŸarÄ±lara imza atarÄ±z." sözlerini kullanan Demba Ba da sakatlÄ±ÄŸÄ± ilgili ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Önümde birkaç haftalÄ±k bir dönem kaldÄ±. Eskisinden de saÄŸlam ÅŸekilde geri döneceÄŸim."

Babel: Åžampiyonluk mücadelesi için buradayÄ±m

Ryan Babel, Türkiye'ye döndüÄŸü için çok mutlu olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek, "Åžampiyonluk mücadelesi için buradayÄ±m. UmarÄ±m daha iyi maçlar ortaya koyacaÄŸÄ±z ve ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayacaÄŸÄ±z." sözlerine yer verdi.

Mitrovic: UmarÄ±m hep birlikte büyük baÅŸarÄ±lar kazanÄ±rÄ±z

Mitrovic de BeÅŸiktaÅŸ gibi büyük bir kulübün parçasÄ± olmaktan dolayÄ± mutlu olduÄŸunu vurgulayarak, "UmarÄ±m hep birlikte büyük baÅŸarÄ±lar kazanÄ±rÄ±z. TakÄ±mÄ±mÄ±zda çok iyi oyuncular var. ÅžansÄ± beklemem ve geldiÄŸinde de bu ÅŸansÄ± iyi kullanmam gerekiyor." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.