Ana Sayfa | SPOR 31/01/2017 17:29

Galatasaray'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini feshettiÄŸi Hamit AltÄ±ntop ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± iddia

Hamit AltÄ±ntop

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda Galatasaray'da sÃ¶zleÅŸmesi feshedilen futbolcu Hamit AltÄ±ntop iÃ§in ortaya flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

Alman basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan iddialara göre Hamit AltÄ±ntop , Darmstadt 98’e transfer olacak. Bugün saÄŸlÄ±k kontrolünden geçen Hamit’in kÄ±sa süre içinde imza atmasÄ± bekleniyor. Türkiye’den gelen teklifleri geri çeviren Hamit böylelikle yeniden Bundesliga’ya dönmüÅŸ oldu.34 yaÅŸÄ±ndaki tecrübeli futbolcunun adÄ± geçtiÄŸimiz günlerde Çaykur Rizespor’la anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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