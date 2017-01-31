Galatasaray'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini feshettiÄŸi Hamit AltÄ±ntop ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± iddia

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda Galatasaray'da sÃ¶zleÅŸmesi feshedilen futbolcu Hamit AltÄ±ntop iÃ§in ortaya flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±
Alman basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan iddialara göre Hamit AltÄ±ntop , Darmstadt 98’e transfer olacak. Bugün saÄŸlÄ±k kontrolünden geçen Hamit’in kÄ±sa süre içinde imza atmasÄ± bekleniyor. Türkiye’den gelen teklifleri geri çeviren Hamit böylelikle yeniden Bundesliga’ya dönmüÅŸ oldu.34 yaÅŸÄ±ndaki tecrübeli futbolcunun adÄ± geçtiÄŸimiz günlerde Çaykur Rizespor’la anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.