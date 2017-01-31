Ana Sayfa | SPOR 31/01/2017 17:59

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda istenen ceza belli oldu

Figen YÃ¼ksekdaÄŸ

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n 83 yÄ±la kadar hapsi isteniyor

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen  terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ  hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul  edildi.  DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede,  YüksekdaÄŸ'Ä±n terör örgütü PKK'nÄ±n yasama organÄ± konumunda olan DTK içerisindeki  faaliyetleri ve diÄŸer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sÄ±fatÄ±yla  cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.  YüksekdaÄŸ'Ä±n eylemlerine geniÅŸ yer verilen iddianamede, sanÄ±ÄŸÄ±n  deÄŸiÅŸik tarihlerde yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu konuÅŸmalarla örgütün propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±  ifade edildi. Ä°ddianamede, 6-8 Ekim olaylarÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi tarihte partisinin  MYK toplantÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± ve yapÄ±lan açÄ±klamada imzasÄ±nÄ±n olmasÄ± nedeniyle  sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduÄŸu kaydedildi.  YüksekdaÄŸ'Ä±n üzerine atÄ±lÄ± olan  "terör örgütü yöneticiliÄŸi",  "toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri yasasÄ±na muhalefet", "halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa  alenen tahrik", "suç iÅŸlemeye tahrik" suçlarÄ± 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapisle  cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Milli takÄ±ma girmedi diye 30 bin avro para cezasÄ± yedi

Ä°talyan tenisÃ§i Camila Giorgi Milli takÄ±mda oynamayÄ± kabul etmeyince para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

aziz yÄ±ldÄ±rÄ±m

TFF Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± PFDK'ya sevk etti

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m TFF tarafÄ±ndan PFDK'ya sevk edildi

Hamit AltÄ±ntop

Galatasaray'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini feshettiÄŸi Hamit AltÄ±ntop ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± iddia

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda Galatasaray'da sÃ¶zleÅŸmesi feshedilen futbolcu Hamit AltÄ±ntop iÃ§in ortaya flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±