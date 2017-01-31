HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda istenen ceza belli oldu

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n 83 yÄ±la kadar hapsi isteniyor

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi. DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, YüksekdaÄŸ'Ä±n terör örgütü PKK'nÄ±n yasama organÄ± konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diÄŸer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sÄ±fatÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. YüksekdaÄŸ'Ä±n eylemlerine geniÅŸ yer verilen iddianamede, sanÄ±ÄŸÄ±n deÄŸiÅŸik tarihlerde yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu konuÅŸmalarla örgütün propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ä°ddianamede, 6-8 Ekim olaylarÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi tarihte partisinin MYK toplantÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± ve yapÄ±lan açÄ±klamada imzasÄ±nÄ±n olmasÄ± nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduÄŸu kaydedildi. YüksekdaÄŸ'Ä±n üzerine atÄ±lÄ± olan "terör örgütü yöneticiliÄŸi", "toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri yasasÄ±na muhalefet", "halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik", "suç iÅŸlemeye tahrik" suçlarÄ± 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.