Milli takÄ±ma girmedi diye 30 bin avro para cezasÄ± yedi

Ä°talyan tenisÃ§i Camila Giorgi Milli takÄ±mda oynamayÄ± kabul etmeyince para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°talyan tenisçi Camila Giorgi, milli takÄ±mda oynamayÄ± kabul etmediÄŸi gerekçesiyle men cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.Ä°talya Tenis Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamada, geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n Nisan ayÄ±nda düzenlenen FED KupasÄ±'nda Ä°talya'nÄ±n Ä°spanya ile yapacaÄŸÄ± müsabakada oynamayÄ± reddeden 25 yaÅŸÄ±ndaki Giorgi'ye 9 ay men cezasÄ± verilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. KadÄ±n Tenisçiler BirliÄŸi dünya sÄ±ralamasÄ±nda 74. basamakta bulunan Giorgi'ye ayrÄ±ca 30 bin avro para cezasÄ± verildiÄŸi ifade edildi.