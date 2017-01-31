Ana Sayfa | SPOR 31/01/2017 18:40

Milli takÄ±ma girmedi diye 30 bin avro para cezasÄ± yedi


Ä°talyan tenisÃ§i Camila Giorgi Milli takÄ±mda oynamayÄ± kabul etmeyince para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°talyan tenisçi Camila Giorgi, milli takÄ±mda oynamayÄ± kabul etmediÄŸi gerekçesiyle men cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.Ä°talya Tenis Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamada, geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n Nisan ayÄ±nda düzenlenen FED KupasÄ±'nda Ä°talya'nÄ±n Ä°spanya ile yapacaÄŸÄ± müsabakada oynamayÄ± reddeden 25 yaÅŸÄ±ndaki Giorgi'ye 9 ay men cezasÄ± verilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. KadÄ±n Tenisçiler BirliÄŸi dünya sÄ±ralamasÄ±nda 74. basamakta bulunan Giorgi'ye ayrÄ±ca 30 bin avro para cezasÄ± verildiÄŸi ifade edildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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