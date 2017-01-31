TFF Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± PFDK'ya sevk etti

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m TFF tarafÄ±ndan PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± demeçleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildiÄŸi bildirildi.Hukuk müÅŸavirliÄŸinin ayrÄ±ca Spor Toto Süper Lig ekipleri Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve Kayserispor'u da çeÅŸitli nedenlerle kurula gönderdiÄŸi kaydedildi.