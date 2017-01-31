Ana Sayfa | SPOR 31/01/2017 18:38

TFF Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± PFDK'ya sevk etti

aziz yÄ±ldÄ±rÄ±m

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m TFF tarafÄ±ndan PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± demeçleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildiÄŸi bildirildi.Hukuk müÅŸavirliÄŸinin ayrÄ±ca Spor Toto Süper Lig ekipleri Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve Kayserispor'u da çeÅŸitli nedenlerle kurula gönderdiÄŸi kaydedildi. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Milli takÄ±ma girmedi diye 30 bin avro para cezasÄ± yedi

Ä°talyan tenisÃ§i Camila Giorgi Milli takÄ±mda oynamayÄ± kabul etmeyince para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Figen YÃ¼ksekdaÄŸ

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda istenen ceza belli oldu

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n 83 yÄ±la kadar hapsi isteniyor

Hamit AltÄ±ntop

Galatasaray'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini feshettiÄŸi Hamit AltÄ±ntop ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± iddia

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda Galatasaray'da sÃ¶zleÅŸmesi feshedilen futbolcu Hamit AltÄ±ntop iÃ§in ortaya flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±