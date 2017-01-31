FenerbahÃ§e'ye BeÅŸiktaÅŸ derbisi Ã¶ncesi sakatlÄ±k ÅŸoku

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan FenerbahÃ§e'de sakatlÄ±k ÅŸoku yaÅŸanÄ±yor

Fenerbahçe'de BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± öncesinde orta saha alarm veriyor. Salih Uçan ve Ozan Tufan'Ä±n sakatlÄ±klarÄ±nÄ±n düzelmediÄŸi ve bu iki oyuncunun BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda oynayamayacaÄŸÄ± dile getirildi.

GeçtiÄŸimiz hafta Kayserispor'a 4-1 maÄŸlup olarak zirveden iyice uzaklaÅŸan Fenerbahçe'de bir kötü geliÅŸme daha yaÅŸandÄ±. Fanatik'in haberine göre, Pazar günü Türkiye KupasÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak olan SarÄ± Lacivertlilerde, Salih Uçan ve Ozan Tufan'Ä±n henüz iyileÅŸmediÄŸi ve derbi maçÄ±nda forma giyme ÅŸanslarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nda gol attÄ±ktan sonra sakatlanan ve oyunu terk eden Ozan, arka adalesindeki sorun nedeniyle Kayserispor maçÄ±nda oynamamÄ±ÅŸ hafta içinde tedavi görmüÅŸtü. Kayserispor maçÄ±nda ise sakatlar kervanÄ±na katÄ±lan son isim Salih Uçan olmuÅŸtu. Her iki oyuncunun da hafta sonunda forma giymesi beklenmiyor.