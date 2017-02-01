Ana Sayfa | SPOR 01/02/2017 08:48

Aykut Kocaman FenerbahÃ§e'ye geri mi dÃ¶nÃ¼yor

Aykut Kocaman

FenerbahÃ§e'nin eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Aykut Kocaman'Ä±n yeniden sarÄ± lacivertli kulÃ¼bÃ¼n baÅŸÄ±na geÃ§eceÄŸi iddia edildi

Fenerbahçe'nin HollandalÄ± teknik direktör Dick Advocaat'Ä±n takÄ±mÄ± lider BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 9 puan gerisine düÅŸmesiyle ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda uzak kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan camiada Aykut Kocaman ismi yeniden gündeme geldi. 52 yaÅŸÄ±ndaki tecrübeli teknik adamÄ±n, Atiker Konyaspor yönetimiyle geçen hafta toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve “Sezon sonunda bensiz bir plan yapÄ±n” ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.2010-11 sezonunda sarÄ±-lacivertli kulübe 18. lig ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±ran Aykut Kocaman, yeniden yuvayadönmenin planÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±.Sezon baÅŸÄ±nda Kocaman ismi gündeme gelmiÅŸ ancak Fenerbahçe'nin teklifinin geç olmasÄ± nedeniyle tecrübeli hoca Konyaspor'u bÄ±rakamamÄ±ÅŸtÄ±. Kupadaki BeÅŸiktaÅŸ derbisi ve ligdeki Bursaspor maçÄ±nda alÄ±nacak olasÄ± maÄŸlubiyetlerde Advocaat'Ä±n bileti sezon sonunu beklemeden kesilebilir.

 
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