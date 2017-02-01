BeÅŸiktaÅŸ derbisi Ã¶ncesi FenerbahÃ§e'de Ã¶nemli geliÅŸme

FenerbahÃ§e'de kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan futbolcular Emenike ve Van Der Wiel hakkÄ±nda karar verildi

Bir süredir kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Fenerbahçeli futbolcular Emenike ve Van Der Wiel affedildi.Uzun süredir DereaÄŸzÄ±'nda program dahilinde bireysel antrenmanlarÄ±nÄ± sürdüren iki futbolcu, hafta sonu Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda oynanacak zorlu BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± öncesi affedildi. YarÄ±n SamandÄ±ra Can Bartu Tesisleri'nde yapÄ±lacak antrenmanda yer alacak olan Emenike ve Van Der Wiel'in BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± kadrosuna alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ± ise henüz belli deÄŸil.Devre arasÄ±nda sadece Karavayev'in katÄ±lmasÄ± ve üst üste gelen sakatlÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan yönetimin ve teknik heyetin böyle bir karar aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.