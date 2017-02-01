Alex de Souza Aykut Kocaman hakkÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtan itirafta bulundu

FenerbahÃ§e'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Aykut Kocaman ile ilgili itirafta bulundu

Alex de Souza, Türkiye’ye dair en çok özlediÄŸi ÅŸeyin KadÄ±köy’deki atmosfer olduÄŸunu söyledi. Socrates dergisine konuÅŸan BrezilyalÄ± futbolcu “Orada kendimi; evimin bahçesinde, bir sürü arkadaÅŸÄ±m ve dostumla birlikte bir parti hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda gibi hissederdim.” benzetmesini yaptÄ±.

Alex, Fenerbahçe’de hissettiÄŸi en büyük eksiklik sorusuna kulübün içinden yetiÅŸen genç oyuncularÄ±n yeteri kadar deÄŸer görmemesi cevabÄ±nÄ± verdi. ” Semih’te, Olcan’da ve diÄŸer örneklerde buna ÅŸahit oldum. Elimizdeki en iyi forvet Semih’ti ve hep yedekteydi. Ligde gol kralÄ± oldu, yedek bekledi. Milli TakÄ±m’da goller attÄ±, yedek bekledi.” diyen brezilyalÄ± futbolcu “AnlayamadÄ±ÄŸÄ±m bir diÄŸer ÅŸey de kulübün bazÄ± oyunculara aÅŸÄ±rÄ± sabÄ±r göstermesiydi. Ä°ki-üç senelik sözleÅŸme imzalayÄ±p hiç geliÅŸim göstermeyen bir sürü oyuncu gördüm.” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Eski Fenerbahçeli, kulüpten ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili de çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalar yaptÄ±. “Aykut hoca ile Romanya’da bir konuÅŸmamÄ±z oldu ve ona, göreve geldiÄŸi andan itibaren beni göndermek istediÄŸini hissettiÄŸimi söyledim.” diyen Alex “O da son derece soÄŸuk bir ÅŸekilde düÅŸündüklerimin doÄŸru olduÄŸunu belirtti. Gerçekten de bensiz bir takÄ±m istiyordu. Bu beni çok üzdü.” sözleriyle ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n perde arkasÄ±nÄ± anlattÄ±.

OlaylÄ± KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±ndan sonra iplerin koptuÄŸunu hatÄ±rlatan Alex “Maçtan sonra baÅŸkan kardeÅŸiyle birlikte geldi. ‘Gitmek isteyen gidebilir’ dediler. Ben kalacaÄŸÄ±mÄ± belirttim. AynÄ± gün, Aykut hoca üçüncü blöfünü yaptÄ±. AyrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Güldüm; çünkü ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± üçüncü kez söylüyordu. BaÅŸkan bana, “Ya Aykut Hoca’nÄ±n dediÄŸini yapÄ±p gençlerle çalÄ±ÅŸÄ±rsÄ±n ya da gidersin” dedi. Gitmeyi tercih ettim çünkü artÄ±k beni istemediklerini anladÄ±m. Maalesef bu ÅŸekilde bitti.” diyerek ayrÄ±lÄ±k hikayesini özetledi.

”BOÅž BÄ°R UÄžRAÅž”

Alex de Souza, Galatasaray’Ä±n efsanesi Hagi ile kÄ±yaslanmasÄ±nÄ± da “BoÅŸ bir uÄŸraÅŸ” olarak nitelendirdi. Alex, Hagi için “fenomen” benzetmesinde de bulundu.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Socrates dergisine konuÅŸtu. BrezilyalÄ± futbolcuya Galatasaray’Ä±n efsanesi Gheorghe Hagi ile kÄ±yaslanmasÄ± hakkÄ±nda ne düÅŸündüÄŸü soruldu. Alex bu soruya “Hiçbir zaman oyuncularÄ± birbirleriyle kÄ±yaslamam. Bir keresinde, Hagi’nin Barcelona’da oynadÄ±ÄŸÄ± ve UEFA KupasÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± için daha iyi olduÄŸunu duydum. Öyleyse Udinese’de oynamÄ±ÅŸ Zico’dan da mÄ± iyiydi yani? AyrÄ±ca size, kupalar kazanmÄ±ÅŸ bir sürü oyuncu sayabilirim ama kupalara etkileri neredeyse yoktur. Bu yüzden, kÄ±yaslama iÅŸini hiç sevmem. Bence içi boÅŸ bir uÄŸraÅŸ.” cevabÄ±nÄ± verdi. Hagi’nÄ±n 1994 Dünya KupasÄ±’ndaki performansÄ±ndan övgüyle bahseden Alex “O, Türkiye’de ve Romanya’da baÅŸardÄ±klarÄ±yla bir fenomen. Ama benim de yaptÄ±klarÄ±m ortada.” deÄŸerlendirmesinde bulundu. BrezilyalÄ± futbolcu kendi geçmiÅŸiyle ilgili de bir istatistiÄŸe vurgu yaptÄ±. “Brezilya futbolunda beni çok mutlu eden bir istatistik var. Tarih boyunca sadece iki tane 10 numara benden daha fazla gol atmÄ±ÅŸ; biri Pele, öteki Zico. 20 senede 423 gol attÄ±m. OynadÄ±ÄŸÄ±m kulüplerde saygÄ± gördüm. Bu bana yetiyor.” diyen Alex “Ben mi daha iyiydim, öteki mi?” sorusunun hiçbir anlamÄ± yok. Ama saygÄ± gördüm. Bu yüzden, benim de Galatasaray’Ä±n 10 numarasÄ± Hagi’ye saygÄ±m çok fazla. O, Türkiye’nin en büyüklerinden biriydi.” ifadelerini kullandÄ±.