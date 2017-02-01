Futbolda sarÄ± kart gÃ¶ren oyunculara bakÄ±n bir de hangi ceza verilecek

UluslararasÄ± Futbol BirliÄŸi Kurulu'nda futbolculara verilmesi planlanan zaman cezasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek

Hentbol gibi bazÄ± baÅŸka sporlarda da uygulanan zaman cezasÄ±nda oyuncu belli bir süre saha dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±ktan sonra karÅŸÄ±laÅŸmaya geri dönüyor.

Futbol kurallarÄ±na karar veren uluslararasÄ± yapÄ± olan IFAB, Mart ayÄ±ndaki yÄ±llÄ±k toplantÄ±sÄ±nda bu uygulamanÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ± karara baÄŸlayabilir.

Profesyonel liglere gelmesi 2-3 yÄ±l

Daha önce UEFA'nÄ±n gençlik müsabakalarÄ±nda denenen uygulama kabul edilirse önce amatör ve PAF liglerde uygulanacak, 2-3 yÄ±l içinde de profesyonel liglere gelecek.

YÄ±llÄ±k toplantÄ±da görüÅŸülecek diÄŸer öneriler arasÄ±nda ulusal federasyonlarÄ±n kendi liglerinde oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi sayÄ±sÄ±nÄ± kendilerinin belirlemesi de bulunuyor.

Bu önerinin nedeni olarak özellikle alt seviye takÄ±mlarda daha fazla oyuncunun forma giyme ÅŸansÄ± ve dolayÄ±sÄ±yla daha çok geliÅŸim imkânÄ±na kavuÅŸmasÄ±.

IFAB'Ä±n görüÅŸeceÄŸi bir diÄŸer öneri ise takÄ±m kaptanlarÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu artÄ±rarak saha için disiplinin ve oyuncu-hakem iliÅŸkilerinin iyileÅŸtirilmesine katkÄ± saÄŸlamalarÄ±. Bu öneri muhtemelen FIFA'nÄ±n teknik yetkilisi Marco van Basten'in, hakemlerle yalnÄ±zca takÄ±m kaptanlarÄ±nÄ±n konuÅŸabilmesi teklifini içeriyor.

IFAB, FIFA'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n dört futbol federasyonu olan Ä°ngiltere, Ä°skoçya, Galler ve Kuzey Ä°rlanda federasyonlarÄ±nÄ±n temsilcilerinden oluÅŸuyor. Futbolda kural deÄŸiÅŸikliÄŸi önerilerini IFAB karara baÄŸlÄ±yor.

Hamarat: DeÄŸiÅŸiklik sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ heyecan verici

Teklifleri BBC Türkçe'ye deÄŸerlendiren spor yorumcusu Ali Murat Hamarat, zaman cezasÄ± teklifinin kabul edilme ihtimalinin diÄŸerlerine göre daha düÅŸük olduÄŸunu söylerken "Bu hentbol ve buz hokeyinde var ama futbola uygun olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. 'Futbol 11 kiÅŸiyle oynanÄ±r' diyen muhafazakar bir futbol kitlesi de var. Oyuna daha fazla heyecan katmak için çeÅŸitli ÅŸeyler deniyorlar, daha önce de altÄ±n gol uygulamasÄ±nÄ± getirdiler fakat futbola uygun olmadÄ±ÄŸÄ± için kaldÄ±rdÄ±lar" dedi.

Bu teklifin aksine oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rma teklifini heyecan verici bulan Hamarat, bunun antrenörlere inanÄ±lmaz hamleler yapma imkanÄ± tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Hamarat, gençlerin daha fazla tecrübe kazanmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra oyunu iyi okuyabilen antrenörlerin deÄŸerinin artacaÄŸÄ±na dikkat çekerken "Bu talep bir süredir vardÄ±. Hatta bununla paralel olarak Dünya KupasÄ±'nda olduÄŸu gibi tüm kadronun kulübede oturmasÄ± da gündeme gelecektir. Böylece antrenörler oyun senaryolarÄ±nÄ± birden fazla kere deÄŸiÅŸtirebilecek. Öte yandan bu deÄŸiÅŸiklik, oyuna müdahale edemeyen hocalarÄ±n dönemini de kapatmÄ±ÅŸ olur."

Hamarat'a göre takÄ±m kaptanlarÄ±nÄ±n sorumluluklarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ise eski günlerdeki gibi "takÄ±mda aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olan" kaptanlarÄ±n geri dönüÅŸünü saÄŸlayabilir.

Sadece iki kaptanÄ±n olayÄ± çözmesinin bir anda 10 oyuncunun hakemin etrafÄ±nÄ± sarmasÄ±na kÄ±yasla daha iyi olabileceÄŸini söyleyen Hamarat, saha görevlileriyle yalnÄ±zca kaptanlarÄ±n konuÅŸmasÄ±na izin verilmesi durumunda olay yerine uzak mevkilerde oynayan kaptanlarÄ±n, örneÄŸin kalecilerin tartÄ±ÅŸmaya nasÄ±l dahil olabileceÄŸi konusunda ÅŸüpheleri olduÄŸunu söyledi:

"Bütün bunlar ÅŸu an teklif halinde. Tam olarak nasÄ±l etkilerinin olacaÄŸÄ±nÄ± görmek için nasÄ±l bir metinle kabul edileceklerini görmek lazÄ±m.''

Kaynak: BBC Türkçe