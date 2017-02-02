Ana Sayfa | SPOR 02/02/2017 10:09

Galatasaray yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ± 3 futbolcuyu aÃ§Ä±kladÄ±


Sezon arasÄ±nda hiÃ§bir futbolcuyu kadrosuna katmayan Galatasaray, sezon sonunda Podolski, Cavanda ve Josue ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Galatasaray yönetiminin kadro mühendisliÄŸi konusunda tüm planlarÄ±nÄ± sezon sonuna bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, takÄ±mdan gidecek 3 futbolcunun ÅŸimdiden belli olduÄŸu belirtildi. FFP kriterleri sebebiyle Lukas Podolski'yi satarak bütçeyi rahatlatmak isteyen Cimbom, Alman golcüyü sezon sonunda yollayacak. Podolski'nin bonservis bedeli için en az 5 milyon Euro çeken yönetim, tecrübeli futbolcuya teÅŸekkür etmeye hazÄ±rlanÄ±rken, takÄ±mdan gönderilecek bir baÅŸka ismin Luis Cavanda olduÄŸu ifade edildi. Galatasaray'a geldiÄŸi ilk günden beri kendisinden beklenen katkÄ±yÄ± alamayan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar BelçikalÄ± saÄŸ beki satÄ±ÅŸa koyarken, oyuncunun menajerinin ÅŸimdiden Alman kulüpleriyle flört ettiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.

JOSUE'DEN MEMNUN KALINMADI

Podolski ve Cavanda ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya hazÄ±rlanan Galatasaray'da Florya'dan ayrÄ±lacak son futbolcunun ise Josue olduÄŸu belirtilirken, Porto'dan kiralÄ±k olarak gelen 25 yaÅŸÄ±ndaki orta sahanÄ±n sezon biter bitmez Portekiz'in yolunu tutacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek Cavanda transferi hatalÄ±ydÄ±

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek, takÄ±mÄ± deÄŸerlendirdi. Sezon sonunda ÅŸampiyon olacaklarÄ±nÄ± iddia eden Ã–zbek, Fernando Muslera ve Wesley Sneijder'i satmayacaÄŸÄ±m. Onlar bu takÄ±mÄ±n lokomotifleri. Ancak Cavanda transferinin hatalÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

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