Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek Cavanda transferi hatalÄ±ydÄ±

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek, takÄ±mÄ± deÄŸerlendirdi. Sezon sonunda ÅŸampiyon olacaklarÄ±nÄ± iddia eden Ã–zbek, Fernando Muslera ve Wesley Sneijder'i satmayacaÄŸÄ±m. Onlar bu takÄ±mÄ±n lokomotifleri. Ancak Cavanda transferinin hatalÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

Giresun, Åžebinkarahisar doÄŸumlu olan Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, Ä°stanbul'da düzenlenen Åžebinkarahisar VakfÄ±'nÄ±n 16. OlaÄŸan Genel Kuruluna katÄ±ldÄ±. Galatasaray hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan baskan Dursun Özbek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±;"Fernando Muslera ve Wesley Sneijder'i satmayacaÄŸÄ±m. OnlarÄ± neden satayÄ±m. Fernando Muslera ve Wesley Sneijder bu takÄ±mÄ±n lokomotifleri. Bu sezon ÅŸampiyonluk bizim. Futbolcularla konuÅŸtuÄŸumda bu inancÄ± onlarÄ±n yüzünde görüyorum. Teknik Direktörümüz Riekerink de, buna yürekten inanÄ±yor." dedi. Galatasaray kaptanÄ± Selçuk Ä°nan'a güveninin tam olduÄŸunu belirten Dursun Özbek, "Selçuk Ä°nan'a çok haksÄ±z yere yükleniyorlar. O, çok iyi bir GalatasaraylÄ±. Serdar Aziz için fazla para vermedik. Bu yoruma katÄ±lmÄ±yorum. Biz vermesek Serdar'Ä±, aynÄ± paraya rakibimiz BeÅŸiktaÅŸ alacaktÄ±. Luis Cavanda transferi ise sanÄ±rÄ±m hataydÄ±. Ama futbolda bunlar olur." ifadelerini kullandÄ±.