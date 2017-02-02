Ana Sayfa | SPOR 02/02/2017 11:33

Luis Suarez yarÄ± final maÃ§Ä±na damgasÄ±nÄ± vurdu


Atletico Madrid ile yarÄ± finalin ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan Barcelona, Suarez'in golÃ¼yle coÅŸtu.

Ä°spanya Kral Ä°spanya Kral KupasÄ± yarÄ± final ilk maçÄ±nda Katalan ekibinde Suarez'in golü ise geceye damga vurdu. 7. dakikada orta sahada Mascherano'nun Griezmann'Ä±n ayaÄŸÄ±ndan kaptÄ±ÄŸÄ± topla geliÅŸen Barcelona ataÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 40 metre topu süren ve Atletico defansÄ±nda Godin ve Savic'i hÄ±zÄ± ve vücut çalÄ±mÄ±yla geçen Luis Suarez, yerden vuruÅŸunda kaleci Moya'nÄ±n saÄŸÄ±ndan aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±.KupasÄ± yarÄ± final ilk maçÄ±nda Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendi. Katalan ekibinde Suarez'in golü ise geceye damga vurdu. 7. dakikada orta sahada Mascherano'nun Griezmann'Ä±n ayaÄŸÄ±ndan kaptÄ±ÄŸÄ± topla geliÅŸen Barcelona ataÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 40 metre topu süren ve Atletico defansÄ±nda Godin ve Savic'i hÄ±zÄ± ve vücut çalÄ±mÄ±yla geçen Luis Suarez, yerden vuruÅŸunda kaleci Moya'nÄ±n saÄŸÄ±ndan aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±.

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