Luis Suarez yarÄ± final maÃ§Ä±na damgasÄ±nÄ± vurdu

Atletico Madrid ile yarÄ± finalin ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan Barcelona, Suarez'in golÃ¼yle coÅŸtu.

Ä°spanya Kral Ä°spanya Kral KupasÄ± yarÄ± final ilk maçÄ±nda Katalan ekibinde Suarez'in golü ise geceye damga vurdu. 7. dakikada orta sahada Mascherano'nun Griezmann'Ä±n ayaÄŸÄ±ndan kaptÄ±ÄŸÄ± topla geliÅŸen Barcelona ataÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 40 metre topu süren ve Atletico defansÄ±nda Godin ve Savic'i hÄ±zÄ± ve vücut çalÄ±mÄ±yla geçen Luis Suarez, yerden vuruÅŸunda kaleci Moya'nÄ±n saÄŸÄ±ndan aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±.KupasÄ± yarÄ± final ilk maçÄ±nda Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendi. Katalan ekibinde Suarez'in golü ise geceye damga vurdu. 7. dakikada orta sahada Mascherano'nun Griezmann'Ä±n ayaÄŸÄ±ndan kaptÄ±ÄŸÄ± topla geliÅŸen Barcelona ataÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 40 metre topu süren ve Atletico defansÄ±nda Godin ve Savic'i hÄ±zÄ± ve vücut çalÄ±mÄ±yla geçen Luis Suarez, yerden vuruÅŸunda kaleci Moya'nÄ±n saÄŸÄ±ndan aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±.