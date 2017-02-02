TaÃ§sÄ±z Kral Metin Oktay doÄŸumunun 81. yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor

Galatasaray'Ä±n unutulmaz futbolcusu Metin Oktay doÄŸum gÃ¼nÃ¼ nedeniyle anÄ±lÄ±yor

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gol krallÄ±klarÄ± sayesinde taraftarlar tarafÄ±ndan "TaçsÄ±z Kral" lakabÄ± takÄ±lan Metin Oktay, 81 yÄ±l önce bugün doÄŸmuÅŸtu. Peki Metin Oktay kimdir?

METÄ°N OKTAY KÄ°MDÄ°R?

Metin Oktay, 2 Åžubat 1936'da Ä°zmir'in KarÅŸÄ±yaka ilçesinde dünyaya gelen futbolcu ve teknik direktördür. EÄŸitim hayatÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra futbol kariyerine DamlacÄ±kspor'da baÅŸladÄ±. 1953-1954'te Mensucat'Ä±n altyapÄ±sÄ±nda oynamaya baÅŸlayan Metin Oktay, 1954-1955'te Ä°zmirspor'a transfer oldu ve profesyonel futbol kariyerine adÄ±m attÄ±.

Ä°zmirspor'da oynadÄ±ÄŸÄ± tek sezonda Ä°zmir Profesyonel Ligi ÅŸampiyonluÄŸu ve gol krallÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±. 1955'te Ä°stanbul'un köklü takÄ±mlarÄ±ndan olan Galatasaray ile anlaÅŸtÄ± ve ligde attÄ±ÄŸÄ± gollerle üç sezon üst üste gol kralÄ± oldu.

1959'da kurulan Milli Lig'de de gollerinde devam ederek burada da gol kralÄ± oldu ve 1961'de Ä°talya'nÄ±n Palermo takÄ±mÄ±na transfer oldu. 1 sezona yakÄ±n bir süre Palermo formasÄ± giyen Metin Oktay, yeniden Galatasaray'a döndü.

DöndüÄŸü sezonda üç lig, dört Türkiye KupasÄ± ve iki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ± ve üç gol krallÄ±ÄŸÄ± daha elde etti.

1962-1963'te Türkiye Süper Ligi tarihinde 38 golle en çok gol atan oyuncu oldu ancak bu rekoru 1987-1988'de Tanju Çolak tarafÄ±ndan 39 golle kÄ±rÄ±ldÄ±. Milli takÄ±m formasÄ±nÄ± 36 kez giydi ve 19 gol atmayÄ± baÅŸardÄ±.

Futbolculuk kariyerini 1969'da sonlandÄ±rdÄ± ve 1969-1970 sezonunda Galatasaray'da teknik direktör yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu ancak teknik direktör sezon sonunda deÄŸiÅŸtirilince görevinden ayrÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan 1972-1973'te Bursaspor teknik direktör yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu ve sezon sonuna kadar görevini sürdürdü.

13 Eylül 1991 günü, sabah saat 04:15 sularÄ±nda eski adÄ±yla Ä°stanbul BoÄŸaziçi Köprüsü çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda aracÄ±yla geçirdiÄŸi trafik kazasÄ±nda otomobili takla attÄ± ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± HaydarpaÅŸa Numune Hastanesi'nde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Metin Oktay'Ä±n mezarÄ± Ä°stanbul TopkapÄ±'da yer alan Kozlu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda yer alÄ±yor.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ, METÄ°N OKTAY'I ANDI

Galatasaray, efsane futbolcusu TaçsÄ±z Kral Metin Oktay'Ä±n doÄŸum günü sebebiyle sosyal medya hesaplarÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda "Ä°yi ki DoÄŸdun TaçsÄ±z Kral Metin Oktay!" ve "TaçsÄ±z Kral Metin Oktay tek aÅŸkÄ±ydÄ± Galatasaray" mesajlarÄ±yla Metin Oktay'Ä± andÄ±.