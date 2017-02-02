SarÄ± lacivertli kulÃ¼bÃ¼n affettiÄŸi Emenike ve Van der Wiel takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±

5 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan FenerbahÃ§e'de Emenike ile Van der Wiel bugÃ¼n yapÄ±lan antrenmana katÄ±ldÄ±

Fenerbahçe, BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bugün yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti. Affedilen Emenike ile Van der Wiel de takÄ±mla birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±.Ziraat Türkiye KupasÄ± son 16 turunda 5 Åžubat Pazar günü deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ'a konuk olacak Fenerbahçe, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleÅŸen antrenman koÅŸu, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸladÄ±. 5'e 2 top kapma ve pas çalÄ±ÅŸmayla devam eden idman 3'erli gruplar halinde yapÄ±lan çift kale maçla tamamlandÄ±.

Bir süredir kadro dÄ±ÅŸÄ± olan ve dün yönetimle gerçekleÅŸen görüÅŸmeler sonucunda affedilmeleri karara baÄŸlanan Emanuel Emenike ile Van der Wiel de takÄ±mla birlikte çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.