Ana Sayfa | SPOR 02/02/2017 14:45

Kerimcan Durmaz'Ä±n 2 saatlik kazancÄ± dudak uÃ§uklattÄ±

Kerimcan Durmaz

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Ä°ÅŸte Benim Stilim adlÄ± moda yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saatlik kazancÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla fenomen olan Kerimcan Durmaz'Ä±n 2 saatlik ücreti dudak uçuklattÄ±...15 bin TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sahne alan fenomen, moda programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± jüri üyeliÄŸiyle popülerliÄŸini arttÄ±rÄ±nca 2 saatlik performans için kaÅŸe bedelini 25 bin TL'ye çÄ±kardÄ±.Durmaz ayrÄ±ca Samsun'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda da Marmara ve Ege Bölgesi dÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸmama kararÄ± aldÄ±.Hatta Gaziantep'te bulunan bir mekândan 35 bin TL teklif alan Durmaz, bunu kabul etmedi.

 
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