Bu transfer Yahudileri Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±

FenerbahÃ§e'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, Hollanda'nÄ±n Roda kulÃ¼bÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayÄ±nca Ã¼lkedeki Yahudi kesimlerin tepkisini Ã§ekti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, Ä°ngiltere'de West Bromwich formasÄ± giydiÄŸi dönemde oynadÄ±ÄŸÄ± bir maçta yaptÄ±ÄŸÄ± hareketle gündeme gelmiÅŸti. West Ham karÅŸÄ±sÄ±nda, anti-semitist bir hareket olarak bilinen 'quenelle' adÄ±nda bir gizli Nazi selamÄ± yapmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan bu yüzden beÅŸ maçlÄ±k cezaya çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, futbolcu iddialarÄ± yalanlayÄ±p niyetinin farklÄ± olduÄŸunu söylese de West Brom da kendisiyle yollarÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

"BU TAM BÄ°R REZALET"

Ülkedeki Yahudi dernekleri, FransÄ±z futbol adamÄ±nÄ±n Roda kulübünde göreve getirilmesini kÄ±nayan bildiriler yayÄ±nladÄ±. Hollanda Yahudi Federasyonu BaÅŸkanÄ± Herman Loon Stein, "Roda'nÄ±n böyle bir ismi göreve getirmesi tam bir rezalet. Bu kabul edilemez bir ÅŸey, her ÅŸeyin bir ölçüsü olmalÄ±" diye konuÅŸtu.

"GÖREVDEN ALINMALI"

Hollanda'daki Ä°srail Enformasyon ve Belgeleme (CIDI) kuruluÅŸundan Hanna Luden, "Roda'nÄ±n bu duruma bir açÄ±klÄ±k getirmesini tavsiye ediyorum" derken, Limburg Yahudi Komitesi BaÅŸkanÄ± Benoit Wesly, "Bu adamÄ±n görevine son verilmeli" ifadesini kullandÄ±. YoÄŸun tepkilerin ardÄ±ndan sarÄ±-siyahlÄ± ekibin nasÄ±l bir tutum takÄ±nacaÄŸÄ± merak konusu oldu.