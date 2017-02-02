Ana Sayfa | SPOR 02/02/2017 20:06

Siyah beyazlÄ± ekip FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

beÅŸiktaÅŸ

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan siyah beyazlÄ± ekip dev derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

BeÅŸiktaÅŸ, Ziraat Türkiye KupasÄ± son 16 turunda 5 Åžubat Pazar günü Fenerbahçe ile yapacaÄŸÄ± derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü.Kulübün açÄ±klamasÄ±nda, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Åženol GüneÅŸ yönetiminde basÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸtirilen antrenmanda, futbolcularÄ±n Ä±sÄ±nma hareketleri ve pas organizasyonlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duran top ve kanat çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.AntrenmanÄ±n yarÄ± sahada oynanan çift kale maç ve ÅŸut çalÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.AçÄ±klamada, bireysel çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden Caner Erkin, Ersan Adem Gülüm ve Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu'nun antrenmana katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla sürdürecek.

Talisca'nÄ±n doÄŸum günü kutlandÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta antrenmandan önce BrezilyalÄ± futbolcu Anderson Talisca'nÄ±n doÄŸum günü, kesilen pastayla kutlandÄ±.Åženol GüneÅŸ ve siyah-beyazlÄ± futbolcular, 23 yaÅŸÄ±na giren Talisca'ya mutluluklar diledi.

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TakÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyordu kesin kararÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig ekibinden FenerbahÃ§e'nin file bekÃ§isi Volkan Demirel hakkÄ±nda Ã§Ä±kan ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±yla ilgili konuÅŸtu.


FIFA TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ±na 4 ay men cezasÄ± verdi

Bayer Leverkusen'da oynayan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'na FIFA'dan 4 ay men cezasÄ± geldi.

Hakan CalhanoÄŸlu

Hakan Ã‡alhanoÄŸlu futboldan 4 ay sÃ¼resiyle men edildi

Bayer Leverkusen futbolcusu milli oyuncu Hakan CalhanoÄŸlu iÃ§in verilen futboldan 4 ay men cezasÄ± onandÄ±