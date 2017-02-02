FIFA TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ±na 4 ay men cezasÄ± verdi

Bayer Leverkusen'da oynayan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'na FIFA'dan 4 ay men cezasÄ± geldi.

Leverkusen resmi internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, CAS'Ä±n geçen yÄ±l Mart ayÄ±nda verilen 4 ay men cezasÄ±nÄ± onadÄ±ÄŸÄ± ve ÇalhanoÄŸlu'nun yÄ±l sonuna kadar tüm müsabakalardan men edildiÄŸini duyurdu. AyrÄ±ca, CAS'tan yapÄ±lan açÄ±klamada Hakan ÇalhanoÄŸlu'nun Trabzonspor'a 100 bin Euro tazminat ödeyeceÄŸi açÄ±klandÄ±.

TRABZON'A GÄ°TMEYÄ°NCE

Ceza nedeni olarak, Hakan ÇalhanoÄŸlu'nun 2011'de Karlsruhe forma giyerken Trabzonspor ile ön sözleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ± ancak daha sonra Karlsruhe ile sözleÅŸme uzattÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Milli futbolcunun, sonrasÄ±nda Hamburg'a, ardÄ±ndan da Leverkusen'e geçtiÄŸi ifade edildi. CAS'Ä±n da topkÄ± FIFA gibi benzer bir karar aldÄ±ÄŸÄ±, ÇalhanoÄŸlu'nun Trabzonspor ile olan sözleÅŸmesine uymadÄ±ÄŸÄ±na karar verildi.

"ESEFLE KINIYORUZ"

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Völler, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bu kararÄ± esefle karÅŸÄ±ladÄ±k. Bizim için kabul edilebilir bir karar deÄŸil. Hakan ÇalhanoÄŸlu için aÄŸÄ±r bir karar oldu. Ancak, bizi de etkiledi. Leverkusen, 2011'deki bu olayÄ±n bir tarafÄ± deÄŸil. Fakat, bu olay nedeniyle en önemli oyuncumuz sezonun kritik bir kÄ±smÄ±nda forma giyemeyecek." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Hakan ÇalhanoÄŸlu, Milli takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n 24 Mart'ta Finlandiya ile oynayacaÄŸÄ± Dünya KupasÄ± grup eleme maçÄ±nda da forma giyemeyecek.