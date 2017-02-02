Ana Sayfa | SPOR 02/02/2017 21:02

TakÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyordu kesin kararÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


Spor Toto SÃ¼per Lig ekibinden FenerbahÃ§e'nin file bekÃ§isi Volkan Demirel hakkÄ±nda Ã§Ä±kan ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±yla ilgili konuÅŸtu.

Fanatik Gazetesi haberine göre Volkan Demirel geleceÄŸi hakkÄ±nda ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu. "Dile kolay tam 13 yÄ±ldÄ±r bu takÄ±mdayÄ±m. Ä°yi ve kötü günlerim oldu. Åžampiyonluklar da yaÅŸadÄ±m, baÅŸarÄ±sÄ±z dönemleri de gördüm. Ben F.Bahçe'nin hem sporcusuyum hem de koyu taraftarÄ±yÄ±m. Bunu da göründüÄŸü üzere kimseden saklamÄ±yorum. Sonuçta tribünden gelmiÅŸ biriyim. HayatÄ±mÄ±n her döneminde sorumluluklarÄ±mÄ±n farkÄ±nda oldum, bundan sonra da olacaÄŸÄ±m. ÅžahsÄ±ma eleÅŸtirilerin olmasÄ± gayet doÄŸal. Åžu an tribüne çÄ±ksam ve kendi performansÄ±mÄ± görsem ben de kendimi eleÅŸtirirdim. Ancak bizler uzun yÄ±llarÄ±n verdiÄŸi tecrübeye sahibiz. Bu takÄ±mÄ± hocamÄ±z ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla tekrar ayaÄŸa kaldÄ±racak olan da bizleriz."

"BÄ°Z KULÜBE GÖNÜLDEN BAÄžLIYIZ"

SözleÅŸme kendisi için kaÄŸÄ±t parçasÄ± olduÄŸunu Fenerbahçe ile arasÄ±nda gönül baÄŸÄ± olduÄŸunu aktaran Volkan Demirel "TaraftarlarÄ±mÄ±z ÅŸu an bize kÄ±zgÄ±n ve küskün olmasÄ±nÄ± anlayabiliyoruz. Bu yüzden gelen tepkileri normal karÅŸÄ±lÄ±yoruz. SözleÅŸmem çok sÄ±k gündeme geliyor ancak ben bunu hiçbir zaman problem yapmÄ±yorum. SözleÅŸme sadece bir kaÄŸÄ±t parçasÄ±. Biz bu kulübe gönülden baÄŸlÄ±yÄ±z. Sezon sonu oturup, gerekli deÄŸerlendirmeyi yaparÄ±z."

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