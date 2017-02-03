Ronaldinho Barcelona'ya kulÃ¼p elÃ§isi olarak geri dÃ¶ndÃ¼

Ä°spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, eski yÄ±ldÄ±z oyuncusu BrezilyalÄ± Ronaldinho'yu kulÃ¼p elÃ§isi olarak atadÄ±

Kulübün internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, görüÅŸmelerin ardÄ±ndan Ronaldinho ile anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve BrezilyalÄ± oyuncunun önümüzdeki yÄ±llarda Katalan temsilcisini birçok etkinlik ve törende elçi unvanÄ±yla temsil edeceÄŸi belirtildi.Barcelona'nÄ±n yeni marka yüzü olacak Ronaldinho, kulübünün dünya genelinde organize ettiÄŸi eski yÄ±ldÄ±zlarÄ±n forma giydiÄŸi maçlarda da sahaya çÄ±kacak.DünyanÄ±n en iyi orta saha oyuncularÄ± arasÄ±nda gösterilen 36 yaÅŸÄ±ndaki Ronaldinho, 2003-2008'de Barcelona'da forma giymiÅŸti. BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z, son olarak ülkesinin Fluminense takÄ±mÄ±ndan 2015'te ayrÄ±lmÄ±ÅŸ ve sonraki süreçte yeÅŸil sahalardan uzak kalmÄ±ÅŸtÄ±.