Sneijder'in Ã¼lkesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ topladÄ±

Galatasaray'Ä±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Wesley Sneijder, TÃ¼rkiye'ye zarar vermek isteyenlere inat konuÅŸtu. ÃœnlÃ¼ futbolcu, "TÃ¼rkiye'de son dÃ¶nemde yaÅŸanan olaylara karÅŸÄ±n hayat mÃ¼kemmel. Ä°nsanlar Ã§ok sÄ±cak ve iÃ§ten" dedi.

Hollanda'nÄ±n Show kanalÄ±nda yayÄ±nlanan Shownieuws isimli programa açÄ±klamalarda bulunan Sneijder, "Türkiye'de son dönemde yaÅŸanan olaylara karÅŸÄ±n hayat mükemmel. EÄŸer korku içinde yaÅŸarsanÄ±z her ÅŸeyi daha zor hale getirebilirsiniz. Biz hayata pozitif bakÄ±yoruz. Ä°stanbul'da çok güzel bir hayatÄ±mÄ±z var. Ä°nsanlar çok sÄ±cak ve içten. DünyanÄ±n en güzel metropollerinden birisindeyiz" ifadelerini kullandÄ±.

"HAYATIMIN EN DOÄžRU KARARLARINDAN BÄ°RÄ°"

Inter'den Galatasaray'a transfer olarak kariyerinin en doÄŸru kararlarÄ±ndan birisini verdiÄŸini söyleyen Wesley Sneijder, "Çok büyük bir kulüpte, çok tutkulu bir taraftarÄ±n önünde oynuyorum" diye konuÅŸtu. Emeklilik planlarÄ± ile ilgili bilgi veren HollandalÄ± yÄ±ldÄ±z, Ä°talyan iÅŸ adamÄ± Fabio Cordella ile ÅŸarap üretimine yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra bu iÅŸe yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. EÅŸi Yolante Cabau ve iki çocuÄŸuyla beraber Ä°stanbul'da çok mutlu bir hayal süren Sneijder, dÄ±ÅŸ basÄ±na daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda da Türkiye ile ilgi övgü dolu sözler söylemiÅŸti.