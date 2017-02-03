Arda Turan dÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± futbolcusu olacak

Barcelona'da oynayan Arda Turan Ã‡in'den gelecek astronomik teklifi bekliyor. Arda Turan iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§an Ã‡in Ligi KulÃ¼bÃ¼, 4 senelik sÃ¶zleÅŸme iÃ§in 100 milyon Euro Ã¶deyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

BeIN Sports'un haberine göre, milli futbolcunun menajeri, gelecek hafta, transferin 1 Mart'a kadar sürdüÄŸü Çin'e giderek Arda için yapÄ±lan teklifin detaylarÄ±nÄ± görüÅŸecek.Arda'nÄ±n 2015 yÄ±lÄ±nda 34 milyon Euro bonservis bedeli + 7 milyon Euro bonusla toplam 41 milyon Euro ve 8 milyon Euro yÄ±llÄ±k ücretle transfer olduÄŸu Barcelona ile yaptÄ±ÄŸÄ± 5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸmede "125 milyon Euro'ya serbest kalÄ±r" maddesi bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Çin kulübü, Arda için Barcelona'ya ödeyeceÄŸi bu rakamÄ± aÅŸaÄŸÄ±ya çekmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.Bu teklifle milli futbolcumuz Barcelona'da 1,5 yÄ±lda kendi aldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llÄ±k ücreti 3 katÄ±na, bonservis bedelini de dört katÄ±na çÄ±karmÄ±ÅŸ olacak. Arda 125 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi halinde ise dünyanÄ±n en pahalÄ± transferi olacak. Transferde en yüksek bonservis bedeli 105 milyon Euro ile Manchester United tarafÄ±ndan Paul Pogba için ödendi.