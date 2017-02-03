Ana Sayfa | SPOR 03/02/2017 11:34

4 ay futboldan men edildi suÃ§u babasÄ±na attÄ±


TÃ¼rk milli futbolcu olan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu, FIFA'nÄ±n verdiÄŸi 4 ay men cezasÄ± Ã¼zerine babasÄ±na isyan etti.

22 yaÅŸÄ±ndaki Türk milli futbolcu Hakan ÇalhanoÄŸlu'na FIFA'nÄ±n daha önce verdiÄŸi dört ay futbol oynamama cezasÄ±nÄ± CAS onayladÄ±. Hakan, "Karlsruhe'de oynadÄ±ÄŸÄ±mda 17 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. Babam, Trabzonspor'un temsilcileri ile Darmstadt'ta bir restoranda yemek yemiÅŸ. Sonra eve geldi ve 'bu sözleÅŸmeyi imzalaman gerekiyor' dedi. OlaylarÄ± ben de bir arkadaÅŸÄ±mdan öÄŸrendim. Babam kötü bir hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor ve çok üzgün. Babam benim babam olarak kalacak ama bir daha asla kariyerime müdahale edemeyecek" ifadelerini kullandÄ±.

NELER YAÅžANMIÅžTI?

Trabzonspor ile Hakan ÇalhanoÄŸlu 2011 yÄ±lÄ±nda sözleÅŸme imzalamÄ±ÅŸtÄ±. O zamanlar 17 yaÅŸÄ±nda olan Hakan, Alman Ä°kinci Bundesliga takÄ±mlarÄ±ndan Karlsruhe formasÄ± giydiÄŸi sÄ±rada Trabzonspor ile sözleÅŸme imzalamÄ±ÅŸ ancak ardÄ±ndan Karlsruhe ile sözleÅŸmesini de yenilemiÅŸti. Daha sonra da Hamburg ile anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Trabzonspor kulübü yöneticileri ise Hakan ile sözleÅŸme imzaladÄ±klarÄ±nÄ± ve Hakan'Ä±n kendilerinin futbolcusu olduÄŸunu iddia etmiÅŸti. Ancak Hakan Trabzonspor'a gitmeyi reddetmiÅŸti. Bunun üzerine Trabzonspor FIFA'ya baÅŸvurmuÅŸ ve Hakan'Ä± ÅŸikayet etmiÅŸti. FIFA da bordo mavili kulübü haklÄ± bulmuÅŸtu.

 

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