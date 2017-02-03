Ana Sayfa | SPOR 03/02/2017 13:11

Inter Caner Erkin'le ilgili kararÄ±nÄ± verdi


Inter Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Stefano Pioli, kiralÄ±k futbolcularla ilgili aÃ§Ä±klama yaparak, "Gelecek sezon bambaÅŸka Inter olacak." dedi.

Caner Erkin'in bonservisini elinde bulunduran Inter Kulübü, Caner Erkin ile ilgili transfer kararÄ±nÄ± sezon sonu gelmeden verdi...Frank de Boer'un ardÄ±ndan takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na Stefano Pioli'yi getiren Ä°talyan temsilcisinde kadro yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor. Gelecek sezon ligde ÅŸampiyonluÄŸun favorilerinden olmak isteyen Inter yönetimi, Pioli ile yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da kadro yapÄ±lanmasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu. Pescara ile oynanan maçtan sonra basÄ±na konuyla ilgili bilgilendirme yapan tecrübeli teknik adam, gelecek sezonun planlamasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

KÄ°RALIK FUTBOLCULARA KAPIYI KAPATTI

KiralÄ±k futbolcularÄ±yla ilgili de konuÅŸan Pioli "Gelecek sezon bambaÅŸka bir Inter olacak" sözleriyle takÄ±mÄ±n baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ±ya deÄŸiÅŸeceÄŸinin mesajÄ±nÄ± verdi. Åžu anda takÄ±mda olan futbolcularÄ±n istediÄŸi isimler olduÄŸunu ifade eden Pioli, böylelikle kirada olan futbolcularÄ±na da kapÄ±yÄ± kapatmÄ±ÅŸ oldu.BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sezon baÅŸÄ±nda 1 milyon Euro satÄ±n alma opsiyonuyla kiraladÄ±ÄŸÄ± futbolcunun Nisan ayÄ±na kadar haklarÄ± BeÅŸiktaÅŸ'ta bulunuyor. Siyah beyazlÄ± kulüp futbolcuyu kadrosuna katmak isterse Nisan ayÄ± içerisinde bu miktarÄ± Ä°talyan temsilcisine ödeyerek transferi gerçekleÅŸtirebilir.

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