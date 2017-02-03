Ronaldinho duyurdu Ä°stanbul'a gidiyor

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z futbolcu Ronaldinho sosyal medya hesabÄ±ndan Ä°stanbul'a gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Son olarak ülkesinin Fluminense takÄ±mÄ±nda forma giyen 36 yaÅŸÄ±ndaki Ronaldinho, sosyal medya hesabÄ±ndan Ä°stanbul'a gideceÄŸini duyurdu.Instagram hesabÄ±ndan kÄ±sa bir video yayÄ±nlayan BrezilyalÄ± futbolcu Ä°stanbul'daki dostlarÄ±m, cumartesi orada olacaÄŸÄ±z. GörüÅŸürüz" ifadelerini kullandÄ±. Ronaldinho'nun Ä°stanbul'a gitme sebebine dair herhangi bir açÄ±klama yapmamasÄ± ise dikkat çekti.