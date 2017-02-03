Ana Sayfa | SPOR 03/02/2017 16:50

Ronaldinho duyurdu Ä°stanbul'a gidiyor

Ronaldinho

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z futbolcu Ronaldinho sosyal medya hesabÄ±ndan Ä°stanbul'a gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Son olarak ülkesinin Fluminense takÄ±mÄ±nda forma giyen 36 yaÅŸÄ±ndaki Ronaldinho, sosyal medya hesabÄ±ndan Ä°stanbul'a gideceÄŸini duyurdu.Instagram hesabÄ±ndan kÄ±sa bir video yayÄ±nlayan BrezilyalÄ± futbolcu Ä°stanbul'daki dostlarÄ±m, cumartesi orada olacaÄŸÄ±z. GörüÅŸürüz" ifadelerini kullandÄ±. Ronaldinho'nun Ä°stanbul'a gitme sebebine dair herhangi bir açÄ±klama yapmamasÄ± ise dikkat çekti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Hakan Ã‡alhanoÄŸlu

Hakan Ã‡alhanoÄŸlu 4 aylÄ±k men cezasÄ± iÃ§in ne dedi

FIFA tarafÄ±ndan futboldan 4 ay men cezasÄ± alan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu aldÄ±ÄŸÄ± cezayla ilgili ilk kez konuÅŸtu

fenerbahÃ§e

FenerbahÃ§e'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele edecek FenerbahÃ§e ekibinde yer alan futbolcularÄ± belirledi

Muslera

Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± Ã¶ncesinde Galatasaray'da Ã¶nemli geliÅŸme

Galatasaray'Ä±n tecrÃ¼beli kalecisi Fernando Muslera Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nda gÃ¶rev yapmayacak