Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± Ã¶ncesinde Galatasaray'da Ã¶nemli geliÅŸme

Galatasaray'Ä±n tecrÃ¼beli kalecisi Fernando Muslera Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nda gÃ¶rev yapmayacak

Antalya’daki devre arasÄ± kampÄ±nda serçe parmaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan Muslera, antrenmanda aynÄ± bölgeye hafif bir darbe aldÄ±. 4 parmaklÄ± eldiven ile kaleye geçen Muslera’nÄ±n, daha 1 ay önce kÄ±rÄ±lan serçe parmaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± darbe sonucu aÄŸrÄ±larÄ± arttÄ±.

Galatasaray Teknik Heyeti ve SaÄŸlÄ±k Kurulu, UruguaylÄ± kaleciyi BaÅŸakÅŸehir ile oynanacak kupa maçÄ±nda riske etmeme, dinlendirme kararÄ± aldÄ±. Bu son dakika geliÅŸmesi üzerine Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nda Galatasaray kalesini Cenk Gönen koruyacak