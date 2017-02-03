FenerbahÃ§e'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele edecek FenerbahÃ§e ekibinde yer alan futbolcularÄ± belirledi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceÄŸi yeni kadroyu bildirdi. UEFA'ya bildirilen kadroda önemli deÄŸiÅŸiklikler göze çarptÄ±. Teknik direktör Dick Advocaat, Salih Uçan ve Miroslav Stoch'a kadroda yer vermedi.
HollandalÄ± teknik adam, sezon baÅŸÄ±nda belirlenen kadroda yer bulamayan Fernandao ile AatÄ±f'Ä± ise bu kez kadroya dahil etti.
Fenerbahçe'nin ara transferde Ukrayna ekibinden transfer ettiÄŸi Karavaev ise bu sezon Zorya Luhansk ile UEFA Avrupa Ligi grup maçlarÄ±nda görev aldÄ±ÄŸÄ± için listeye yazÄ±lamadÄ±.
KALE
Volkan Demirel
ErtuÄŸrul TaÅŸkÄ±ran
Fabiano
DEFANS
Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m
Simon Kjaer
Åžener ÖzbayraklÄ±
SavaÅŸ Polat*
Ä°smail KöybaÅŸÄ±
Gregory van der Wiel
Roman Neustädter
Martin Skrtel
YiÄŸithan Güveli
ORTA SAHA
Mehmet Topal
Souza
Alper Potuk
Ozan Tufan
Volkan Åžen
Muhammed Karakoç
Ahmethan Köse
Jeremain Lens
AatÄ±f Chahechouhe
FORVET
Fernandao
Robin van Persie
Moussa Sow
Emmanuel Emenike
Caner Koca
(Fanatik)