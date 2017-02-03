Ana Sayfa | SPOR 03/02/2017 19:35

FenerbahÃ§e'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

fenerbahÃ§e

UEFA Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele edecek FenerbahÃ§e ekibinde yer alan futbolcularÄ± belirledi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceÄŸi yeni kadroyu bildirdi. UEFA'ya bildirilen kadroda önemli deÄŸiÅŸiklikler göze çarptÄ±. Teknik direktör Dick Advocaat, Salih Uçan ve Miroslav Stoch'a kadroda yer vermedi.

HollandalÄ± teknik adam, sezon baÅŸÄ±nda belirlenen kadroda yer bulamayan Fernandao ile AatÄ±f'Ä± ise bu kez kadroya dahil etti. 

Fenerbahçe'nin ara transferde Ukrayna ekibinden transfer ettiÄŸi Karavaev ise bu sezon Zorya Luhansk ile UEFA Avrupa Ligi grup maçlarÄ±nda görev aldÄ±ÄŸÄ± için listeye yazÄ±lamadÄ±.

KALE

Volkan Demirel

ErtuÄŸrul TaÅŸkÄ±ran

Fabiano

DEFANS

Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m

Simon Kjaer

Åžener ÖzbayraklÄ±

SavaÅŸ Polat*

Ä°smail KöybaÅŸÄ±

Gregory van der Wiel

Roman Neustädter

Martin Skrtel

YiÄŸithan Güveli 

ORTA SAHA

Mehmet Topal

Souza

Alper Potuk

Ozan Tufan

Volkan Åžen

Muhammed Karakoç

Ahmethan Köse

Jeremain Lens

AatÄ±f Chahechouhe

FORVET

Fernandao

Robin van Persie

Moussa Sow

Emmanuel Emenike

Caner Koca

(Fanatik)

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