Hakan Ã‡alhanoÄŸlu 4 aylÄ±k men cezasÄ± iÃ§in ne dedi

FIFA tarafÄ±ndan futboldan 4 ay men cezasÄ± alan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu aldÄ±ÄŸÄ± cezayla ilgili ilk kez konuÅŸtu

Bayern Leverkusen formasÄ± giyen milli futbolcu Hakan ÇalhanoÄŸlu, FIFA tarafÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± 4 aylÄ±k futboldan men cezasÄ± hakkÄ±nda sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸunlarÄ± paylaÅŸtÄ±:

"Herkese merhaba... DuymuÅŸ olduÄŸunuz gibi dün CAS'Ä±n kararÄ± açÄ±klandÄ± ve böylece FIFA'nÄ±n önceden verdiÄŸi 4 aylÄ±k futboldan men cezasÄ± onaylandÄ±. Böylece maalesef sezon sonuna kadar ne takÄ±mÄ±m Bayer Leverkusen için ne de Türk Milli TakÄ±mÄ± için sahalara çÄ±kamayacaÄŸÄ±m. Bu durumdan çok üzgünüm. Ceza sebebinin izahÄ± ÅŸöyle: 2011'de, 17 yaÅŸÄ±nda iken Trabzonspor ile 01.07.2012'den itibaren geçerli olacak bir sözleÅŸme imzalamam ve ardÄ±ndan o dönemde oynadÄ±ÄŸÄ±m takÄ±mÄ±m Karlsruher SC ile bir sözleÅŸme daha imzalamam. Karlsruher SC'nin benimle olan sözleÅŸmesini uzatma opsiyonu vardÄ±.

Ama ben ÅŸundan emindim ki, sadece KSC sözleÅŸmesi uzatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± taktirde Trabzonspor ile sözleÅŸmem geçerli olacaktÄ± veya iki takÄ±m birlikte bir transfer üzerine karar alacaktÄ±.

Maalesef bu durumu FIFA ve CAS deÄŸiÅŸik deÄŸerlendirip beni sahalardan men ettiler. Trabzonspor ile aramda olan sözleÅŸme transfer kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± koÅŸullar ve ÅŸartlar altÄ±nda gerçekleÅŸtiÄŸi ve dolayÄ±sÄ±yla Trabzonspor'un da FIFA'nÄ±n çeÅŸitli transfer kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ± her iki kararda tespit edildiÄŸine raÄŸmen cezalandÄ±rÄ±lan ben oldum.

Bu yüzden, benim bu koÅŸullar altÄ±nda, altÄ± yÄ±l evvel olan bir olay yüzünden, reÅŸit olmadÄ±ÄŸÄ±m bir yaÅŸta, böyle uzun bir dönem için mesleÄŸimi ve tutkumu yaÅŸayamamamÄ±, futbol oynayamamamÄ± anlamakta güçlük çekiyorum.

Yine de bu kararÄ± kabul edip önüme bakacaÄŸÄ±m. Eminim ki, ceza süresi bittikten sonra daha güçlü geri döneceÄŸim. Kulübüm, milli takÄ±m ve tabi ki taraftarlarÄ±m için sahada son gaz performans sergileyeceÄŸim."