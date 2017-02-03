BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n kazananÄ± olmak istiyor

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan siyah beyazlÄ± ekip maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na hÄ±z kesmeden devam etti

BeÅŸiktaÅŸ, Ziraat Türkiye KupasÄ± son 16 turunda 5 Åžubat Pazar günü Fenerbahçe ile yapacaÄŸÄ± derbi maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü. FutbolcularÄ±n antrenmanda Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan pas ve top kontrolü çalÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°dmanÄ±n, taktik çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar ve tam sahada oynanan çift kale maçla tamamlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.AçÄ±klamada, siyah-beyazlÄ±larÄ±n devre arasÄ±nda renklerine kattÄ±ÄŸÄ± eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün takÄ±mla çalÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ersan'Ä±n antrenmanÄ±n ilk bölümünde takÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Bireysel çalÄ±ÅŸmalara devam eden Caner Erkin ve Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu'nun ise antrenmanda yer almadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.BeÅŸiktaÅŸ'ta derbi hazÄ±rlÄ±klarÄ± yarÄ±n sona erecek.