Barcelona taraftarlarÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼ Arda Turan'da kramponunu Ã§Ä±karÄ±p fÄ±rlattÄ±

Barcelona'nÄ±n TÃ¼rk yÄ±ldÄ±zÄ± Arda Turan idmanda antrenÃ¶rlerden kararÄ±na tepki gÃ¶stermek iÃ§in kramponunu sinirlenip fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Mundo Deportivo'nun haberine göre antrenman maçÄ±nda antrenörlerden birisinin kararÄ±nÄ± beÄŸenmeyen milli oyuncu oldukça sinirlendi ve kramponlarÄ±ndan bir tanesini çÄ±karÄ±p fÄ±rlattÄ±. Bu olay akÄ±llara Atletico Madrid formasÄ± giydiÄŸi dönemde Barcelona ile oynarlarken yardÄ±mcÄ± hakeme sinirlenip krampon fÄ±rlatmasÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

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