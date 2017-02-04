Messi'nin idolÃ¼ sahalara geri dÃ¶ndÃ¼

Messi'nin idolÃ¼ olan ve 2 yÄ±l Ã¶nce emeklilik kararÄ± alan Arjantinli yÄ±ldÄ±z futbola baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼pte tekrar oynamaya baÅŸladÄ±.

2015 yÄ±lÄ±nda emeklilik kararÄ± alan Arjantinli yÄ±ldÄ±z futbola baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kulüp olan ve Arjantin Ligi'nde Torneo Federal B kategorisinde mücadele eden Eestudiantes Rio Cuarto ile yeÅŸil sahalara geri döndü.

Arjantin Milli TakÄ±m formasÄ±nÄ± 53 kere giyme baÅŸarÄ±sÄ± gösteren Aimar, kulüp kariyerinin zirvesini 2000 ile 2006 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Valencia'da yaÅŸadÄ±. Ä°spanyol ekibiyle 232 maça çÄ±kan Arjantinli 37 gol atarken 18 de asist yaptÄ±. Aimar ayrÄ±ca Avrupa'da Benfica ve Real Zaragoza formalarÄ±nÄ± giymiÅŸti.