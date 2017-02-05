FenerbahÃ§e yÃ¶netimi BeÅŸiktaÅŸ derbisine gitmiyor iÅŸte nedeni

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n 'FenerbahÃ§e yÃ¶netimi bizi karÅŸÄ±lamadÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§e yÃ¶netimi derbiye gitmeme kararÄ± aldÄ±

Fenerbahçe yönetimi, bu akÅŸam oynanacak olan BeÅŸiktaÅŸ derbisine gitmeme kararÄ± aldÄ±. Fikret Orman'Ä±n "Fenerbahçe yönetimi bizi karÅŸÄ±laÅŸamadÄ±" sözlerinin kabul edilebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen yöneticiler, konuyla ilgili olarak KadÄ±köy'deki maçta asbaÅŸkan Tahir SarÄ±oÄŸlu ve stattan sorumlu yönetici Metin DoÄŸan'Ä±n Siyah BeyazlÄ± yöneticileri karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve maç öncesiyle devre arasÄ±nda da asbaÅŸkan Önder FÄ±ratlÄ±'nÄ±n kendileriyle ilgilendiÄŸini belirttiler. Fikret Orman'Ä±n açÄ±klamalarÄ± nedeniyle yönetimin tepki olarak Vodafoe Arena'ya gitmeyeceÄŸi belirtildi.