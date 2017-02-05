Ana Sayfa | SPOR 05/02/2017 07:24

FenerbahÃ§e yÃ¶netimi BeÅŸiktaÅŸ derbisine gitmiyor iÅŸte nedeni

fenerbahÃ§e

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n 'FenerbahÃ§e yÃ¶netimi bizi karÅŸÄ±lamadÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§e yÃ¶netimi derbiye gitmeme kararÄ± aldÄ±

Fenerbahçe yönetimi, bu akÅŸam oynanacak olan BeÅŸiktaÅŸ derbisine gitmeme kararÄ± aldÄ±. Fikret Orman'Ä±n "Fenerbahçe yönetimi bizi karÅŸÄ±laÅŸamadÄ±" sözlerinin kabul edilebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen yöneticiler, konuyla ilgili olarak KadÄ±köy'deki maçta asbaÅŸkan Tahir SarÄ±oÄŸlu ve stattan sorumlu yönetici Metin DoÄŸan'Ä±n Siyah BeyazlÄ± yöneticileri karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve maç öncesiyle devre arasÄ±nda da asbaÅŸkan Önder FÄ±ratlÄ±'nÄ±n kendileriyle ilgilendiÄŸini belirttiler. Fikret Orman'Ä±n açÄ±klamalarÄ± nedeniyle yönetimin tepki olarak Vodafoe Arena'ya gitmeyeceÄŸi belirtildi.

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BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e

BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak

BeÅŸiktaÅŸ evi Vodefone Arena'da rakibi FenerbahÃ§e'yi aÄŸrÄ±layacak


Mehmet Ekici transferi iÃ§in konuÅŸtu FenerbahÃ§e bu saatten sonra almaz

Trabzonspor Genel Sekreteri GenÃ§aÄŸa MeriÃ§, FenerbahÃ§e'ye gitmek iÃ§in Ã§abalayan Mehmet Ekici hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunarak, "Sezon sonuna kadar kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmaya devam edecek. FenerbahÃ§e'nin de Mehmet Ekici'yi bu saatten sonra alacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." dedi.


Mario Gomez Wolfsburg'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±yor mu

"Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lÄ±m olmazsa serbest kalÄ±r." anlaÅŸmasÄ± Ã¼zerine Mario Gomez'in Wolfsburg'la yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmada bozulacaÄŸÄ± iddia ediliyor.